Общество

Патриарх Даниил повежда шествие за семейството, Дара - прайда

В 17 часа българският патриарх Даниил ще отслужи молебен за българското семейство

Патриарх Даниил повежда шествие за семейството, Дара - прайда
Снимка: БПЦ
13 юни 26 | 16:28
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Мира Иванова

Шествие за семеството в защита на традиционните християнски ценности повежда за първи път днес Негово светейшество Патриарх Даниил. "Шествие за семейството" се организира ежегодно в подкрепа на семейството и родителството. То започва в 18 часа пред храм "Св. Неделя".

В 17 часа българският патриарх Даниил ще отслужи молебен за българското семейство. В 20 часа ще започне тържествен концерт с участието на Валя Балканска и други изпълнители.

Шествие за семейството

Шествието за семейството е контрапункт на поредния прайд, който столичната управа разреши да се проведе днес в София. Двете шествия нямат допирна точка. Гей парадът започна в 16 часа, като централна точка в концерта ще е участието на победителката в Евровизия Дара. Ще пеят още Прея и Дара Екимова.

През годините Шествието за семейството се утвърди като едно от най-големите ежегодни обществени събития в България, обединяващо хиляди родители, деца, млади хора и граждани, които вярват, че семейството е основна ценност и фундамент на обществото.

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Автор Мира Иванова

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2 Коментара
Анти
преди 6 часа

ТОЯ ПОП НЕ ОТИДЕ ЛИ ДА ОСВЕТИ СОФИЯ-ПРАЙД !?... ХАХАХА

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Против
преди 6 часа

ДОЛУ ДАРА И ВСИЧКИ ПЕДЕРАСТИ-ДУПЕДАВЦИ ! ВЪН ВЪВ АДА !

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