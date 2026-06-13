Патриарх Даниил повежда шествие за семейството, Дара - прайда

Шествие за семеството в защита на традиционните християнски ценности повежда за първи път днес Негово светейшество Патриарх Даниил. "Шествие за семейството" се организира ежегодно в подкрепа на семейството и родителството. То започва в 18 часа пред храм "Св. Неделя".

В 17 часа българският патриарх Даниил ще отслужи молебен за българското семейство. В 20 часа ще започне тържествен концерт с участието на Валя Балканска и други изпълнители.

Шествието за семейството е контрапункт на поредния прайд, който столичната управа разреши да се проведе днес в София. Двете шествия нямат допирна точка. Гей парадът започна в 16 часа, като централна точка в концерта ще е участието на победителката в Евровизия Дара. Ще пеят още Прея и Дара Екимова.

През годините Шествието за семейството се утвърди като едно от най-големите ежегодни обществени събития в България, обединяващо хиляди родители, деца, млади хора и граждани, които вярват, че семейството е основна ценност и фундамент на обществото.

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