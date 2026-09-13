Германският министър: Клането с мачете е тероризъм!
Ислямист с мачете и микробус помля Прайда,
Следете всички новини, анализи и коментари за Прайд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ислямист с мачете и микробус помля Прайда,
Ще накажем виновните с цялата строгост, увери канцлерът
21-годишният заподозрян остава на свобода, а полицията предупреди гражданите да не го доближават
Един човек загина, десетки бяха ранени, а полицията издирва заподозрян с предполагаеми ислямистки мотиви
В 17 часа българският патриарх Даниил ще отслужи молебен за българското семейство
Няма да позволи пропаганда на педофилия и хомосексуализъм, обяви партията
15-о издание на София Прайд започва днес от 14 часа в София
Това написа в личната си страница във Фейсбук водачът на листата на „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ
Тя поздрави хората и разговаря с някои от тях
Единият от тях е носел нож и бокс
Едновременно в морския град се провеждат "Бургас прайд" и Парад на хетеропривържениците
Служителите на банката ще уважат фестивала „Christopher Street Day“
Най-масовият гей парад в историята на Съединените щати се проведе в Манхатън. Тази година Прайдът беше посветен на жертвите на стрелбата в нощния клуб...
Белград. Първият от 4 години насам гей парад в Сърбия приключи успешно без инциденти при засилени мерки за сигурност. Стотици участници в шествието из...
Белград. Сръбската столица Белград е блокирана от полицейски сили заради гей парада, който ще се проведе там за първи път от 2010 г. Събитието ще се н...
Белград. Шествие за правата на нехетеросексуалните хора се проведе късно снощи в Белград, съобщи В92. Хората се организираха през социалните мрежи въп...