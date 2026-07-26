Берлин издирва въоръжения Абдул Б. след кървавата атака

Германската полиция започна публично издирване на 21-годишния Абдул Б. след смъртоносната атака край Прайда в Берлин. Заподозреният е на свобода и според властите може да бъде въоръжен и опасен, затова гражданите са призовани да не се опитват да го спират или доближават.

Полицията и Главната прокуратура разпространиха негова снимка и описание, докато специализираните служби проверяват възможните му укрития и контакти. Една жена загина, а най-малко 16 души бяха ранени при врязването на бял автомобил в хора в парк „Тиргартен“ късно снощи.

Издирваният

Абдул Б. е описан като мъж със слабо телосложение, висок приблизително 190 сантиметра и с черна коса. По време на нападението е бил облечен с черен суитшърт с качулка и бял панталон.

Полицията предупреждава всеки, който го забележи, незабавно да се отдалечи и да се обади на телефон 110. В официалното съобщение изрично се подчертава, че директният контакт трябва да бъде избягван, защото мъжът може да носи оръжие и да представлява непосредствена опасност.

Разследващите искат информация за настоящото му местонахождение, хората, с които може да се укрива, и движението му преди и след нападението. Търсят се и свидетели, които са видели мъж със съответното описание около бял малък ван или микробус в района на престъплението.

Полицията не е обявила официално гражданството, адреса или пълното име на заподозрения. Публично е съобщена само фамилният му инициал, както обичайно се процедира в Германия преди произнасянето на съд.

Полицията го свързва с ислямистки среди

Говорителят на берлинската полиция Флориан Нат заяви, че заподозреният е известен на органите на реда и е свързван с ислямистката сцена в германската столица. Издирването му продължава с пълна сила, но той все още не е задържан.

Тази информация не означава автоматично, че мотивът за нападението вече е доказан. Полицията и прокуратурата не са обявили официално дали ударът е бил вдъхновен от ислямистка идеология, дали е насочен конкретно срещу ЛГБТ общността или дали зад него стои друга причина.

Разследващите трябва да установят и дали Абдул Б. действително е управлявал автомобила. В официалното съобщение се посочва, че той е заподозрян, че е наранил хора с движещо се превозно средство, но се допуска възможността от автомобила да са избягали един или повече души.

Проверяват се възможни съучастници

Белият автомобил е навлязъл в парк „Тиргартен“ около 22 часа и е помел група хора в района на алеята „Ахорнщайг“. След преминаването през множеството превозното средство е спряло, след като се е ударило в дърво. Когато полицията пристигнала, вътре вече нямало никого.

Свидетелски показания сочат, че от автомобила са слезли хора, които са се отдалечили пеша. Поради това операцията не е ограничена само до издирването на Абдул Б. - властите проверяват дали е имал помощник, втори нападател или човек, който впоследствие му е помогнал да избяга.

От прокуратурата зададоха публично няколко ключови въпроса - кой е видял заподозрения, кой е забелязал мъж край белия малък ван и кой разполага с информация за възможното му местонахождение. Всеки запис от телефон, автомобилна камера или охранителна система може да се окаже решаващ за възстановяването на маршрута му.

Следователите проверяват и нападение с нож

Случаят може да не се изчерпва с врязването на автомобила в тълпата. Полицията и прокуратурата официално съобщиха, че няколко души може да са били ранени с прободно оръжие.

Разследващите проверяват дали нападател или нападатели са използвали нож след сблъсъка, преди да избягат пеша. Все още не е ясно колко от пострадалите са били блъснати от автомобила и колко може да са получили прободни рани.

Това е една от причините полицията да предупреждава, че издирваният може да бъде въоръжен. Към момента властите не са обявили какво оръжие се търси и дали такова е било намерено в изоставения автомобил.

Жена загина, трима са в критично състояние

Жена с изключително тежки наранявания е починала въпреки опитите на медицинските екипи да я спасят. Самоличността й не е съобщена публично, за да бъдат уведомени първо нейните близки.

Асошиейтед прес съобщава за 16 ранени - трима с опасност за живота, осем с тежки травми и петима с по-леки наранявания. Ройтерс по-късно посочи общо 17 пострадали, поради което окончателният брой остава предмет на уточняване от германските власти.

Мястото на нападението беше отцепено, докато криминалисти събираха веществени доказателства, следи от автомобила и лични вещи. Разпитват се свидетели, а записи от района се преглеждат, за да бъде установено как превозното средство е достигнало до хората и накъде са побегнали напусналите го лица.