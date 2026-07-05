Заподозряха крайната десница в Германия в опасна близост с Кремъл

Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди, че трябва да се предотврати достъпът на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) до класифицирана информация, ако партията някога участва в управлението. Основният му аргумент е най-тежкият възможен в сегашната европейска среда - според него близостта на АзГ с Русия и с Владимир Путин е „безспорна“ и създава риск за националната сигурност.

В интервю за „Билд“ Писториус заяви, че „чувствителната информация не трябва да попада в неправилните ръце“.

Москва като червена линия

Писториус постави темата с необичайна директност. Според него близостта на АзГ до Путин „не може да бъде пренебрегната“, а в публичното пространство стои и подозрение за пари от Русия. Това вече превръща партията от неудобен вътрешнополитически играч в потенциален проблем за сигурността на Германия и на съюзниците й.

„Чувствителната информация не трябва да попада в неправилните ръце“, заяви германският министър на отбраната.

По думите му в момента се прави задълбочена проверка кой може да има достъп до секретни данни. Причината е ясна - ако АзГ пробие санитарния кордон и получи властови позиции, Берлин трябва да знае предварително как да защити информацията, свързана с армията, службите, НАТО и партньорските държави.

От опозиция към риск за властта

АзГ е най-голямата опозиционна сила в Германия, но около нея от години стои политическа изолация. Основните партии продължават да поддържат санитарен кордон и отказват сътрудничество с формацията. Канцлерът Фридрих Мерц многократно е заявявал, че няма да работи с АзГ.

Проблемът е, че партията вече не е периферен протестен глас. Тя се надява да спечели абсолютно мнозинство на регионалните избори през септември в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания. Такъв резултат би й позволил за първи път да управлява на провинциално равнище и би поставил германската политическа система пред безпрецедентен тест.

Сянката на Русия става по-плътна

Обвиненията за връзки с Москва не се появяват във вакуум. Само преди дни лидерът на АзГ Алис Вайдел обеща да възстанови германско-руските отношения и да върне руските енергийни доставки като част от икономическо възраждане на Германия. Ройтерс съобщи и за контакти на високопоставен представител на АзГ с ръководството на „Газпром“ и с хора от руското обкръжение, въпреки предупреждения от германското външно министерство.

Точно тази линия прави предупреждението на Писториус толкова остро. Във време, когато Русия води война срещу Украйна, а Германия е сред ключовите европейски държави в подкрепата за Киев, всяка политическа сила, която търси бързо затопляне с Кремъл, неизбежно попада под подозрение. За военния министър въпросът вече не е дали АзГ има право на политическа позиция, а дали такава партия може да бъде допусната до сведения, които засягат отбраната и сигурността на държавата.

Службите вече гледат внимателно

АзГ е под наблюдение на службите за вътрешна сигурност в някои германски провинции заради обвинения в екстремистки и антиимигрантски позиции. В няколко провинции части от партията са класифицирани като крайно десни или екстремистки, което допълнително тежи върху опитите й да се представи като нормална управляваща алтернатива.

Сега към тази тежест се добавя и подозрението за проруски канал. Това е много по-опасен етикет от обичайния спор за популизъм, защото засяга доверието между Германия и партньорите й. Ако съюзници в НАТО и ЕС започнат да се питат дали секретна информация може да изтече през политически канал към Москва, щетата няма да бъде само за една партия. Тя ще бъде за самата германска държава.

Предупреждението на Писториус е знак, че Берлин вече мисли не само как да спре АзГ политически, а как да ограничи риска, ако партията успее да влезе във властта. Това е нова и по-тежка фаза на конфликта около крайната десница. Близостта с Москва вече не е просто морален или дипломатически укор, а потенциална преграда пред достъп до държавна тайна. И точно тук АзГ може да се окаже в най-неудобната позиция - да печели гласове у дома, но да губи доверие като сила, на която може да бъде поверена сигурността на Германия.

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