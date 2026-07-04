Най-силната магнитна буря дойде. Кога си отива

Главата боли, ушите бучат. От сутринта се чувстваме по-унили, по-малко жизнени. Причината е, че попаднахме в епицентъра на най-силната магнитна буря след кошмарния 19 януари, когато ни връхлетя мощен слънчев удар.

Бурята сега е от ниво G3, съвсем малко под най-силното магнитно въздействие върху Земята.

За нея учените предупреждаваха от няколко дни заради едни от най-многобройните слънчеви изригвания, които се случиха след вторник – над 20.

Това съобщи Лабораторията по слънчева астрономия на Космическия изследователски институт (ИКИ) към Руската академия на науките.

Магнитната буря започна днес със забавяне от около един ден спрямо първоначалната прогноза, но по сила вече е сравнима с тази, която преживяхме през март и която траеше два дни.

Според експертите настоящата геомагнитна буря ще е по-кратка и се очаква утре по обед да е намалила голяма част от силата си.

Те също обърнаха внимание на факта, че въпреки големите групи слънчеви петна, които в момента се наблюдават, още не са причинили наистина мощни изригвания, за да продължи по-дълго.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com