Удари ни мощна магнитна буря, два дни усещаме опашката й

Мощна магнитна буря удари Земята след жестока серия слънчеви изригвания. След период на относително спокойствие на Слънцето учените са регистрирали поредица от мощни слънчеви изригвания от X-клас, които са предизвикали коронално изхвърляне на маса, насочено към Земята.

Прогноза за космическото време

Според прогнозата на Центъра за прогнозиране на космическото време на NOAA (SWPC), най-сериозната геомагнитна активност е днес, 13 юни, събота.

Индексът достигна стойности между 5 и 6, което съответства на магнитна буря от клас G2.

Възможно е хората, които са чувствителни към подобни явления, да изпитат повишаване на кръвното налягане, засилване на хронични сърдечно-съдови проблеми, силно главоболие, мигрена и нарушения на съня.

Специалистите препоръчват в този ден да се избягват прекомерните физически и емоционални натоварвания.

На 14 юни, неделя, магнитната буря постепенно ще отслабва, но магнитосферата на Земята ще остане нестабилна.

Възможно е част от хората да продължат да усещат последствията под формата на отпадналост, раздразнителност, трудна концентрация и намален апетит.

Геомагнитното поле постепенно ще се стабилизира

От 15 юни, понеделник, се очаква обстановката да се нормализира. Геомагнитното поле постепенно ще се стабилизира, а повечето хора вероятно ще усетят подобрение в общото си състояние.

Магнитните бури представляват смущения в магнитното поле на Земята, причинени от потоци слънчев вятър.

Най-чувствителни към подобни явления обикновено са хората с високо кръвно налягане и сърдечни заболявания, възрастните хора, бременните жени, страдащите от мигрена, както и тези, които са подложени на хроничен стрес или преумора.

Най-чести симптоми

Сред най-често съобщаваните симптоми са силно главоболие, усещане за натиск в слепоочията, ускорен пулс, дневна сънливост, безсъние, гадене, болки в ставите, резки промени в настроението и повишена тревожност.

За да се справи организмът по-лесно с предстоящите геомагнитни смущения, лекарите препоръчват да се обърне внимание на храненето и хидратацията.

Добре е да се избягват мазните, пържените и прекалено солени храни, както и алкохолът и енергийните напитки. Препоръчва се прием на повече вода и билкови чайове.

Хората с хронични заболявания трябва да разполагат с необходимите медикаменти и да следят състоянието си според указанията на лекарите.

Специалистите съветват също да се ограничат тежките физически натоварвания и да се заменят с по-спокойни занимания, като разходки на чист въздух.

Не на последно място е и качественият сън. Препоръчва се лягане преди 23:00 часа и поне 7-8 часа почивка, като преди сън е добре да се избягва продължителното използване на телефон или следенето на напрегнати новини.

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