Удари ни мощна магнитна буря, два дни усещаме опашката й

Мощна магнитна буря удари Земята след жестока серия слънчеви изригвания. След период на относително спокойствие на Слънцето учените са регистрирали поредица от мощни слънчеви изригвания от X-клас, които са предизвикали коронално изхвърляне на маса, насочено към Земята.
Прогноза за космическото време
Според прогнозата на Центъра за прогнозиране на космическото време на NOAA (SWPC), най-сериозната геомагнитна активност е днес, 13 юни, събота.
Индексът достигна стойности между 5 и 6, което съответства на магнитна буря от клас G2.
Възможно е хората, които са чувствителни към подобни явления, да изпитат повишаване на кръвното налягане, засилване на хронични сърдечно-съдови проблеми, силно главоболие, мигрена и нарушения на съня.
Специалистите препоръчват в този ден да се избягват прекомерните физически и емоционални натоварвания.
На 14 юни, неделя, магнитната буря постепенно ще отслабва, но магнитосферата на Земята ще остане нестабилна.
Възможно е част от хората да продължат да усещат последствията под формата на отпадналост, раздразнителност, трудна концентрация и намален апетит.
Геомагнитното поле постепенно ще се стабилизира
От 15 юни, понеделник, се очаква обстановката да се нормализира. Геомагнитното поле постепенно ще се стабилизира, а повечето хора вероятно ще усетят подобрение в общото си състояние.
Магнитните бури представляват смущения в магнитното поле на Земята, причинени от потоци слънчев вятър.
Най-чувствителни към подобни явления обикновено са хората с високо кръвно налягане и сърдечни заболявания, възрастните хора, бременните жени, страдащите от мигрена, както и тези, които са подложени на хроничен стрес или преумора.
Най-чести симптоми
Сред най-често съобщаваните симптоми са силно главоболие, усещане за натиск в слепоочията, ускорен пулс, дневна сънливост, безсъние, гадене, болки в ставите, резки промени в настроението и повишена тревожност.
За да се справи организмът по-лесно с предстоящите геомагнитни смущения, лекарите препоръчват да се обърне внимание на храненето и хидратацията.
Добре е да се избягват мазните, пържените и прекалено солени храни, както и алкохолът и енергийните напитки. Препоръчва се прием на повече вода и билкови чайове.
Хората с хронични заболявания трябва да разполагат с необходимите медикаменти и да следят състоянието си според указанията на лекарите.
Специалистите съветват също да се ограничат тежките физически натоварвания и да се заменят с по-спокойни занимания, като разходки на чист въздух.
Не на последно място е и качественият сън. Препоръчва се лягане преди 23:00 часа и поне 7-8 часа почивка, като преди сън е добре да се избягва продължителното използване на телефон или следенето на напрегнати новини.
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