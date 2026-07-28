Тежка диагноза отваря няколко фронта пред управляващите

„От подобни случаи се излиза с професионални решения, а не с политически декларации“, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод поредицата тежки катастрофи и спора за обезопасяването на пътищата. В интервю за БНТ той обяви експертен преглед на нормативната уредба, нов подход към пътните поръчки и кадрови промени при съмнения за участие в незаконни практики.

Министърът увери, че проектите за Националната детска болница и Софийския околовръстен път продължават, а до няколко седмици трябва да бъдат подготвени законови промени за модернизирането на лифтовете. Шишков коментира и президентската кандидатура на Илияна Йотова, като заяви, че решението на „Прогресивна България“ ще бъде обявено скоро.

Експерти ще решават спора за мантинелите

След тежките инциденти през последните седмици Министерството на регионалното развитие подготвя комисия от специалисти, която да анализира изискванията към обезопасителните системи по пътищата.

„Най-важното, което трябва да се каже, е, че имаме наредба за мантинелите, съгласно която в определен срок те трябва да бъдат подменяни с мантинели от по-висок клас“, обясни Шишков.

Той подчерта, че няма универсално съоръжение, което да предотврати всяка катастрофа, особено когато тежък автомобил навлезе почти под прав ъгъл в насрещното движение. „Няма панацея. Няма 100-процентово решение“, заяви министърът.

Комисията трябва да прецени дали действащата нормативна база се нуждае от промени и при какви условия да се използват метални мантинели или бетонни системи.

Катастрофата с автобуса показа и двете страни

Шишков коментира и инцидента с автобуса на булевард „Цариградско шосе“, който премина през мантинелата и навлезе в насрещното движение.

По думите му първият удар е бил в бетонното заграждение още преди машината да разкъса металната защита. Това показва, че бетонните прегради при определени обстоятелства могат да върнат превозното средство рязко към платното. „От друга страна, те задържаха автобуса и си представете какво щеше да стане, ако ги нямаше“, посочи министърът.

Той обясни, че бетонните съоръжения се поставят основно по мостове и на места, където превозното средство не трябва да падне от пътя. Затова точният избор трябва да зависи от особеностите на участъка, а не от общо решение за повсеместна подмяна. „В Европа се използват и двата вида обезопасяване, но със сигурност има ясни принципи, а не лобита“, каза Шишков.

Нов модел за пътните поръчки

Министърът обяви, че част от наследените обществени поръчки са спрени, когато това е било възможно, без да се застрашава текущата поддръжка на пътищата. Други процедури са били в твърде напреднала фаза и не могат да бъдат прекратени по юридически причини. „Ние ще работим с тези фирми, които искат да работят, но по съвсем различен начин“, заяви той.

Основната промяна ще бъде свързана със засилен контрол върху договорите и реалното проектиране преди началото на строителството. „Започваме с реално проектиране на магистралите, защото има трасета, които никога не са били проектирани, а са били възлагани за строителство“, каза Шишков.

Министерството ще направи преглед на договорите за изграждане и поддръжка на пътищата, като целта е работата да се възлага при по-ясни условия и да се следи по-строго нейното изпълнение.

Незаконното строителство се превърна в епидемия

Особено остър беше коментарът на Шишков за незаконното строителство, което според него вече не представлява поредица от единични случаи. „Незаконното строителство през последните години буквално придоби мащабите на епидемия“, заяви министърът.

Той даде пример с проверката във Варна, при която е установено масово издаване на удостоверения за търпимост на сгради без подробен устройствен план.

Само между 2023 и 2026 г. са издадени около 230 подобни удостоверения. Според Шишков това показва системна политика, а не отделни административни грешки. „Не сме отказвали помощ на Община Варна. Напротив - направихме паралелна проверка“, подчерта той и похвали работата на ДНСК и регионалната дирекция във Варна.

Министърът заяви, че ще има и кадрови промени, когато бъдат открити доказателства за участие на служители в подобни практики. „Хората, които назначаваме, трябва да бъдат професионалисти, но и да не са участвали в схемите, които доведоха до това наследство“, каза Шишков.

По думите му администрацията трябва да бъде освободена от хора, които са работили „в полза на разпадането на държавността“. Той посочи, че началникът на кадастъра във Варна трябва да получи заповед за уволнение.

Законите блокирали обновяването на лифтовете

По казуса с лифта на Мальовица Шишков обясни, че проблемът е резултат от дългогодишни несъответствия между Закона за горите и Закона за туризма. „Петнадесет години тези закони не даваха възможност лифтовете да бъдат подменяни законно“, заяви той.

Министерството подготвя промени, които трябва да бъдат готови до две-три седмици. Те ще позволят на всички ски курорти да обновяват съоръженията си по законов ред. „Не решаваме един конкретен проблем, а създаваме трайна нормативна уредба за всички“, подчерта Шишков.

Така спорът за конкретния лифт трябва да доведе до по-широка реформа, която да премахне пречките пред модернизирането на съоръженията в зимните курорти.

Детската болница остава сред основните проекти

Министърът отхвърли твърденията, че Националната детска болница отпада заради липса на средства в бюджета. „Това е поредната лъжа на опозицията. Първо трябва да има проект, а след това в бюджета ще се появят големите средства за строителството“, заяви той.

Шишков обясни, че не може да бъде посочена реалната цена на болницата, преди да има завършен проект. По същата причина големите строителни средства все още не са заложени.

Той сравни ситуацията с разширението на Софийския околовръстен път, чиито процедури правителството е намерило почти в изходна позиция. „Работим и по двата проекта“, увери министърът.

Шишков защити и избрания терен за педиатричния комплекс. Според него национална болница с модерни технологии трябва да бъде изградена в нова сграда, вместо да бъде вмествана в остаряла инфраструктура. „Мястото е избрано така, че с бъдещото Околовръстно шосе да има добър достъп до болницата. Това е национален обект, а не градска болница“, каза той.

Министърът изрази увереност, че проектът ще продължи и Националната детска болница ще бъде завършена.

Йотова остава за по-късното политическо решение

Шишков бе попитан дали „Прогресивна България“ ще подкрепи обявената президентска кандидатура на Илияна Йотова. Той отказа да влиза в конкретика и заяви, че окончателното решение ще бъде взето от партийното ръководство. „Ще се вземе решение, ще бъде обявено и всички ще го разберем“, каза министърът.

Според него партията има различен стил при вземането на важни решения и не обявява позиции, преди те да бъдат трайно договорени. „Взима се трайно решение, обявява се и след това се прави съответното политическо действие. Съвсем скоро всички ще разберете“, допълни Шишков.

Той подчерта, че непосредственият фокус на правителството остава управлението на страната и решаването на натрупаните проблеми. „Ние носим отговорността преди всичко да управляваме държавата и да я извадим от кризата, в която я намерихме. Бих казал - от икономическо блато, но не само икономическо“, заяви министърът.

По думите му наследството включва не само финансови затруднения, но и липса на готови проекти и дългосрочна перспектива. Затова решенията за президентските избори ще бъдат обявени, когато ръководството прецени, че е настъпил подходящият момент.