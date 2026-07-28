Експерт алармира! Есента може да обърка сметките за следващия бюджет

Икономистът Любомир Каримански предупреди, че заложената от правителството макроикономическа рамка може да се окаже недостатъчно гъвкава спрямо бързите промени в икономиката. Членът на Управителния съвет на БНБ посочи разминаването между прогнозите за инфлацията и постави под въпрос намерението при бюджета за 2027 г. да не се изготвя нова актуализирана средносрочна прогноза. Според него това може да се отрази пряко върху планираните приходи, разходи и основните политики на държавата. Каримански не оспори необходимостта от приетата финансова рамка, но призова тя да бъде коригирана своевременно при промяна на условията.

Разминаване от 0,7 пункта при инфлацията

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза правителството очаква инфлацията през 2026 г., измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, да бъде 4,3%. Прогнозата на Българската народна банка обаче е за около 5%. „Това означава разлика от 0,7%. Обикновено прогнозите на БНБ са много по-близки до реалните“, заяви Каримански пред бТВ.

На пръв поглед разликата не изглежда голяма, но тя може да промени очакваните приходи от данъци, размера на някои разходи и реалната стойност на заложените средства. Затова експертът настоява числата да бъдат проследявани внимателно, а прогнозите да не се приемат като непроменими.

Икономиката се движи по-бързо от прогнозите

Каримански посочи, че средата е повлияна едновременно от геополитическата несигурност, засиленото вътрешно потребление и все още активния кредитен пазар. Всеки от тези фактори може да промени инфлацията, икономическия растеж и постъпленията в бюджета.

„Когато имаме динамика, изразена от геополитическа нестабилност, вътрешно повишаване на потреблението и все още недотам охлаждане на кредитния пазар в България, се получава така, че промените в тези показатели не се отчитат своевременно“, каза той.

Според Каримански липсата на навременна реакция може да доведе до неточности както в приходната, така и в разходната част. Забележката му към управляващите е по-скоро за необходимостта от повече гъвкавост, отколкото за основната посока на вече приетия бюджет.

Спорният текст за бюджета през 2027 година

Най-сериозното притеснение на експерта е свързано с намерението на правителството да не представя нова актуализирана средносрочна бюджетна прогноза при подготовката на бюджета за 2027 г. „Не може и не бива да се задава макрорамка, която правителството възнамерява да не изменя през 2027 г., когато се приема следващият бюджет“, заяви Каримански.

Той определи въпроса като фундаментален, защото именно върху макрорамката се изграждат прогнозите за развитието на икономиката, приходите и държавните разходи. Ако показателите се променят, а рамката остане същата, следващият бюджет може да бъде изготвен върху вече остарели предположения.

Есента ще донесе по-ясна картина

Каримански допуска, че сегашните разчети са изготвени въз основа на пролетната макроикономическа прогноза, която не е била съществено ревизирана. „Най-вероятно правителството стъпва на пролетната макроикономическа прогноза и не я ревизира. Би трябвало към есента да може да се направи нова макроикономическа прогноза за бюджет 2027“, обясни той.

До този момент ще има повече информация за инфлацията, потреблението, кредитирането и състоянието на европейската икономика. Според експерта тези данни трябва да бъдат включени в подготовката на следващия бюджет, вместо автоматично да се използват сегашните показатели.

Бюджетът влиза в сила от 1 август

Коментарът на Каримански идва, след като със седем месеца закъснение България получава редовен бюджет за 2026 г. Законите за държавното обществено осигуряване и Здравната каса вече са обнародвани, а публикуването на основния финансов закон се очаква до края на седмицата.

Управляващите определят план-сметката като наследена и подчертават, че чрез нея показват реалното състояние на публичните финанси. Каримански не влиза в спор с тези политически оценки, а насочва вниманието към следващата стъпка - прогнозите да бъдат актуализирани, ако новите икономически данни се разминаят със заложените очаквания.

„Именно затова фундаментално ме притеснява този член в бюджета, че правителството не възнамерява да излиза с нова актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, когато се изготвя бюджетът за 2027 година“, обобщи експертът.