Мишо Константинов видя капан в новите изборни правила

„Махнете тази глупост. Стига сте цензурирали“, призова проф. Михаил Константинов по повод предложението правилата за предизборната агитация да обхванат социалните мрежи, големите онлайн платформи и личните блогове. Изборният експерт определи текста като трудно приложим и предупреди, че той може да влезе в конфликт със свободата на изразяване. Константинов отправи сериозна критика и към връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели. Според прогнозата му промяната може да попречи на около 500 000 души да упражнят правото си на глас.

Откровен опит за цензура

Най-острата реакция на професора беше насочена към опита за регулиране на съдържанието, разпространявано в интернет по време на предизборната кампания и в деня на вота. „В това нещо виждаме един откровен опит за цензура - груба цензура, нарушаваща Конституцията и законите на страната, както и европейските правила“, заяви Константинов пред Нова телевизия.

По думите му подобни ограничения са не само спорни, но и почти невъзможни за ефективно прилагане. Огромният обем публикации в социалните мрежи, блоговете и платформите би направил контрола изключително труден, а различното тълкуване на текстовете може да доведе до неравнопоставено отношение. „Моят съвет като човек, който се занимава 35 години с избори, е - махнете тази глупост. Стига сте цензурирали. Всички опити за цензура на този процес през годините пропаднаха“, каза експертът.

Константинов предупреди за половин милион избиратели

Другата голяма тревога на професора е връщането на изцяло машинния вот в секциите с над 300 души. Предложението възстановява модела от 2021 г., при който хартиени бюлетини се използваха само в по-малките секции. „Резултатът от машинното гласуване ще бъде, че 500 000 души няма да могат да гласуват“, прогнозира Константинов.

Според него част от избирателите, особено хората, които рядко използват електронни устройства, могат да се затруднят или напълно да се откажат да гласуват. Рискът според експерта не е в самите машини, а в липсата на реален избор за гражданите, които предпочитат хартиената бюлетина.

Управляващите търсят повече ред преди вота

Промените се разглеждат на второ четене в правната комисия, като намерението на управляващото мнозинство е процедурата да приключи до края на седмицата. Освен машинното гласуване се предлагат повече секции в държавите извън Европейския съюз, засилено обучение на секционните комисии и по-високи санкции при незаконно публикуване на социологически резултати.

Целта е правилата да бъдат уточнени навреме и да се ограничат познатите нарушения в изборния ден. Спорът е дали част от мерките няма да създадат повече практически трудности, отколкото проблеми ще решат.

Различен прочит за машините

Политологът Ваня Нушева защити предимствата на машинното гласуване и не прие прогнозата, че половин милион души могат да останат извън изборния процес.

Според нея първоначалното недоверие към устройствата постепенно е преодоляно, а машините значително улесняват секционните комисии при преброяването и отчитането на резултатите.

Тя също изрази резерви към регулирането на лични мнения в социалните мрежи, като посочи, че по-същественият нерешен въпрос е прозрачността при финансирането на политическата реклама онлайн.