Мишо Константинов видя капан в новите изборни правила
Промените целят повече ред, но част от тях според Константинов могат да породят неочаквани проблеми
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Промените целят повече ред, но част от тях според Константинов могат да породят неочаквани проблеми
"Призовавам всички български политици да запазят правото на глас на българите в чужбина и те да имат право да гласуват за собствената си държава." Тов...
София. След над 3-часови дебати народните представители отхвърлиха предложението за провеждане на национален референдум за изборните правила. Инициа...
София. Обсъждането на референдума за изборните правила бе отложено с два часа. Това стана ясно от председателят на Народното събрание Михаил Миков. То...
София. Ще пледираме днес в Народното събрание за избори 2 в 1 – предсрочни парламентарни и референдум, ако ни бъде дадена възможност да изложим нашата...
София. Искането на президента за референдум, свързан с избирателната система, влиза в парламента до края на седмицата. Това обяви председателят на Нар...