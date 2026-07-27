Депутатката Диамант подви опашка. Поиска прошка

Чутовен скандал, гарниран с дебелашки хумор и брутални обиди, разтресе Народното събрание по време на нажежените дебати за Бюджет 2026. Шефът на бюджетната комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ сътвори невиждан панаир, изцепвайки се брутално по адрес на бившата финансова министърка Теменужка Петкова: „Това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел“. Вместо да потъне от срам, колежката му Ирина Асиова – Диамант веднага скочи на амбразурата да го брани, което отприщи невиждан гняв в социалните мрежи.

Народен гняв: Извадиха кирливите ризи на бившата журналистка

Опитът на Диамант да изкара Проданов „възпитан човек“ и да замаже простащината като обикновена „финансова метафора“ се превърна в истинско бумеранг-цунами срещу нея. Вбесената аудитория буквално я разпъна на кръст в коментарите, припомняйки скандалното ѝ минало като водеща, питаща жените с кои политици биха спали. Фейсбук прегря от подигравки как точно е станала „холивудска съпруга“ на десетилетия по-възрастен, но изключително богат чужд продуцент, което я принуди панически да трие постове.

Пълен обрат: Молби за милост

Притисната до стената и осъзнавайки, че образът ѝ се е завихрил в унизителен тайфун от мемета, начинаещата депутатка реши рязко да смени тактиката и капитулира с дълъг пост. Тя поднесе официални извинения на д-р Цветеслава Гълъбова за непремерения си език, след като думите ѝ бяха изтълкувани, сякаш иска да я праща в „газова камера“. Диамант се предаде и пред устата журналистка Соня Колтуклиева, ръсейки извинения за „грозните епитети“ и признавайки гузно: „Един политик не бива да обижда журналист. Всъщност не може. Точка“.

Обидите към психиатърката

Ирина Асиова-Диамант признава в своя фейсбук пост, че е допринесла за влошаването на добрия публичен тон и е използвала непремерен език, който е бил изтълкуван по скандален начин. Тя коментира, че думите ѝ по адрес на д-р Цветеслава Гълъбова са прозвучали така, сякаш иска да я прати в газова камера, което е довело и до появата на множество обидни мемета в мрежата. Депутатката споделя, че е осъзнала колко далеч са отишли нещата, след като е видяла колко много е разстроила лекарката при нейно участие в подкаста на Ивелин Николов. В опит да разсее усещането за арогантност, тя поднася официално своите извинения и дори пожелава успех на д-р Гълъбова в случай на евентуална кандидат-президентска кампания, определяйки я като отличен кандидат и ценен ляв опозиционен глас.

Атаките към Колтуклиева

По отношение на Соня Колтуклиева, Диамант също поднася своите извинения за изречените грозни епитети. Тя обяснява, че острите ѝ думи са били провокирани от факта, че журналистката е намесила в скандала нейния покойен баща. Въпреки тази предистория обаче, Диамант подчертава, че един политик изобщо няма право да обижда журналисти и е длъжен да спазва благоприличие. Тя допълва, че макар да не одобрява личните журналистически похвати на Колтуклиева, признава нейното неоспоримо умение да вади политиците от зоната им на комфорт, което е от изключително значение за поддържането на свободно гражданско общество.