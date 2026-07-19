Костадинов: Външната ни политика е „миш-маш“ от лъжи!

Брутален политически трус разтърси държавата, след как партия „Възраждане“ официално поиска незабавната оставка на министъра на външните работи Велислава Петрова. Лидерът на партията Костадин Костадинов избухна с тежки обвинения, определяйки действията на ведомството като тотален хаос и подчинение на чужд диктат.

Повод за яростната реакция стана днешно интервю на Велислава Петрова (издигната от „Прогресивна България“) в ефира на Нова телевизия. Там тя коментира, че след 20 години в ЕС и НАТО страната ни трябва да има политика, която „не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в ЕС“.

Думите ѝ буквално взривиха „Възраждане“. От партията излязоха с остра позиция, в която категорично заявяват: „България не е най-малката страна в Европейския съюз, а толерантността на българските граждани към празни приказки и кухи послания без съдържание се изчерпи!“

Тотален хаос и Киевската декларация

Според хората на Костадинов, родната дипломация е превърната в пълен „миш-маш от лъжи, противоречиви позиции и липса на яснота“. Те обвиняват министър Петрова, че с лекота забърква поредица от международни скандали, вместо да покаже последователност.

Като поредно върховно доказателство за национално предателство опозицията посочи скандалната Киевска декларация. Според „Възраждане“ този акт ясно показва, че правителството на Радев не следва българския национален интерес, а сляпо изпълнява външни заповеди и диктат.

„Външната ни политика има нужда от незабавно прочистване и последователност, а не от символни актове и инерция“, заканват се от партийната централа, настоявайки за незабавни радикални промени в кабинета.

