Властта готви повече пари за пенсии, заплати и общини

Пенсиите вече са увеличени със 7,8% от 1 юли, а в приемания сега бюджет за 2026 г. са заложени средствата за влязлото в сила осъвременяване. Това заяви председателят на бюджетната комисия и депутат от „Прогресивна България“ Константин Проданов. Той отхвърли обвиненията, че финансовата рамка е антисоциална, но потвърди, че майчинските, обезщетенията за безработица и част от останалите социални плащания ще бъдат размразени с бюджета за 2027 г.

Пенсиите вече са увеличени със 7,8%

Увеличението на всички пенсии със 7,8% вече е факт от 1 юли. Бюджетът за 2026 г., който парламентът приема сега, осигурява необходимите средства за изплащането на по-високите суми до края на годината. „Има увеличение на всички пенсии със 7,8%. Това са над 1 млрд. разходи за пенсии“, заяви Проданов в сутрешния блок на БНТ.

Председателят на бюджетната комисия посочи увеличението като един от основните аргументи срещу твърденията на опозицията, че финансовата рамка е насочена срещу социално уязвимите хора. „Внушенията, че това е антисоциален бюджет, са абсолютно неверни и не издържат проверката. Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсиите, така и заплатите“, каза той.

Проданов подчерта, че управляващите са били принудени да съобразят социалните разходи със състоянието на държавните финанси и с натрупаните през предходни години задължения. „Човек иска да даде абсолютно всичко на всички, но трябва да се съобразяваме с реалността“, обясни депутатът.

Таванът на пенсиите засега няма да падне

Константин Проданов коментира и максималния размер на получаваните пенсии. Той призна, че принципно не е привърженик на тавана, но смята, че премахването му сега би довело до изплащането на прекалено високи суми на ограничен кръг хора. „Не съм фен на тавана на пенсиите. Той беше въведен заради един определен кръг лица от 90-те години“, заяви председателят на бюджетната комисия.

По думите му, ако ограничението бъде премахнато при сегашните правила, държавата ще трябва да започне да изплаща огромни пенсии. „Ако го махнем сега, ще трябва да им плащаме едни луди пари“, каза Проданов.

Майчинските ще бъдат размразени през 2027 г.

След пенсионната тема Проданов коментира и социалните плащания, които не бяха увеличени в бюджета за 2026 г. Сред тях са майчинските, част от детските надбавки и обезщетенията за безработица.

Председателят на бюджетната комисия обеща, че тези политики ще бъдат размразени с бюджета за 2027 г., чието разглеждане трябва да започне след около два месеца. „Нещата, към които опозицията реферира - майчински, детски надбавки, обезщетения за безработица - всичко това ще бъде размразено в бюджета за 2027 г.“, заяви Проданов.

Той припомни, че част от тези плащания са замразени от няколко години. По думите му следващият бюджет ще бъде изготвен при по-малък обем на натрупаните и неразплатени разходи от минали периоди. „Тогава също безспорно ще има неразплатени разходи от предходни години, но няма да са в такъв обем“, обясни депутатът.

Проданов заяви, че именно в бюджета за 2027 г. ще могат да бъдат разгърнати в пълна степен политиките на „Прогресивна България“. „В бюджета за 2027 г. ще видите истинските политики. Той ще бъде изцяло на „Прогресивна България“ - затваряне на кранчетата в здравеопазването, активно привличане на чужди инвеститори и административна реформа“, каза той.

Заплатите в бюджетната сфера растат с 5%

Освен увеличението на пенсиите, финансовата рамка предвижда и 5% ръст на заплатите в бюджетната сфера. Според Проданов за тази мярка са необходими около 400 млн.

Минималната работна заплата е увеличена с 12,6%, а кръгът на хората, които имат право на детски надбавки, се разширява.

В бюджета е включена и целева помощ от 30 млн. лева за коледни и великденски добавки. Предвижда се парите да бъдат насочени към хората с най-голяма нужда от подкрепа.

„Визията е, че въпреки тежката финансова ситуация ние увеличаваме както пенсиите, така и заплатите. За всички разходи в бюджета има много валидно обяснение“, заяви Проданов.

Той представи подхода на управляващите като опит да бъдат показани реалното състояние на държавата и всички натрупани задължения, вместо разходите да бъдат прикривани или прехвърляни към бъдещи години.

„Това са хора, които искат да извадят всичко на светло, да стъпят на здрава основа, да сложат край на илюзиите и да покажат как вече няма да се бюджетира с декапитализация на държавни дружества, с раздаване на помощи на калпак, с прикриване и отлагане на разходи“, каза председателят на бюджетната комисия.

По думите му този подход може да изглежда стряскащ, но показва, че управляващите работят с по-дълъг хоризонт.

Близо 1,1 млрд. евро са предвидени за общините

След социалните разходи Проданов коментира и парите за общинската инвестиционна програма. Той припомни, че в проектобюджета на кабинета „Желязков“ не е имало предвидено финансиране за нея.

По думите му още служебното правителство е заложило 460 млн. евро, за да не останат разкопани улици и недовършени обекти. Настоящото управление е добавило още 600 млн. евро. „Близо 1,1 млрд. евро са парите, които ние сме предвидили за общините“, заяви Проданов.

Той обвърза инвестициите в населените места със състоянието на пътищата, улиците, водопроводите и останалата публична инфраструктура. „Инфраструктурата ни е в плачевно състояние, защото не са се давали пари за изграждането й, а за усвояване. Модерна икономика се гради с модерна инфраструктура“, каза депутатът.

Два милиона евро от парламента за Шипка

Проданов беше категоричен, че при настоящото разглеждане на бюджета за 2026 г. няма възможност за големи промени между първото и второто четене.

Управляващите обаче ще предложат част от средствата на Народното събрание да бъдат пренасочени за ремонта на Паметника на свободата на връх Шипка. „Ще предложим от бюджета на Народното събрание да бъде пренасочена една сума, около 2 млн. евро, за ремонта на паметника на Шипка“, заяви председателят на бюджетната комисия.

Без военна и финансова помощ за Украйна

Константин Проданов коментира и позицията на България за войната в Украйна. Той заяви, че към момента възможностите на страната не включват предоставяне на финансова или военна помощ. „Ние помагаме на Украйна според възможностите си, които към настоящия момент не включват нито финансова, нито военна помощ. Нещо, което е много ясно артикулирано както от премиера, така и от представители на правителството“, каза той.

По думите му България оказва съдействие в икономическата сфера и енергетиката, без да възпрепятства останалите държави да предприемат различни действия. „Ние не пречим на другите да помагат и не блокираме нищо. Самият факт, че има Коалиция на желаещите, означава, че има и нежелаещи“, заяви Проданов.

Според него тази позиция позволява на България да не отделя допълнителни средства в момент на тежко финансово състояние. „Печелим от това, че не се налага да вадим допълнителни пари във финансовата ни ситуация в момента“, обясни депутатът.

Резервите за санкциите запазили работата на „Лукойл“

Проданов засегна и българските резерви към санкции срещу три конкретни лица. По думите му позицията на страната е била уважена и това гарантира, че ключово предприятие като „Лукойл“ ще продължи да работи. „Самият факт, че имахме разговор с „Литаско“ по темата, е добър и щеше да бъде взривен със санкциите“, каза той.

Председателят на бюджетната комисия призова възможно най-бързо да започнат преговори за мирно решаване на войната. „На масата на преговорите трябва да седнат Русия, Европа, Украйна и Съединените щати. В тази посока трябва да се върви“, заяви Проданов.

Той сравни санкциите с тежко лечение, което има за цел да отстрани проблема, но едновременно с това причинява вреди. „Санкциите са малко като химиотерапията. Имат за цел да отстранят проблема, но вредят и на човека, върху когото се прилагат“, каза депутатът.

Според него икономическият натиск не може да замести дипломатическите усилия и преките разговори между всички страни в конфликта.