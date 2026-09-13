Минималната заплата тръгва нагоре. Министър посочи най-реалистичния ръст
Социалният министър очаква увеличение с около 40-50 евро, а точният размер за 2027 г. ще бъде определен от правителството
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Социалният министър очаква увеличение с около 40-50 евро, а точният размер за 2027 г. ще бъде определен от правителството
Пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще ги получат още днес
Всички останали възрастни са на ръба
Наталия Ефремова увери, че инвалидни пенсии няма да се спират само по сигнал, и поиска ясно разграничение между трудов и осигурителен стаж
Съобщи ги социалният министър Наталия Ефремова
Вдигат тавата на пенсиите
Председателят на бюджетната комисия отхвърли обвиненията, че финансовата рамка е антисоциална
Най-уязвимите групи ще получават парите си навреме независимо от натрупаните дефицити в общественото осигуряване
Две добавки към пенсии се увеличават
Наталия Ефремова увери, че всички социални плащания ще бъдат обезпечени без забавяне и ще се изплащат през цялата година
Правителството готви орязване на разходи, но обещава да не засяга пенсиите, здравеопазването, образованието и културата
Наталия Ефремова обяви устойчивостта на пенсионната система за ключов приоритет
Над 800 000 пенсионери ще получат 347,51 евро още през юли, без да чакат редовен бюджет за 2026 г.
Социалният министър увери, че дори без нов бюджет системата няма да спре
1 евро, похарчено чрез ваучер за храна, има 7 пъти по-голяма стойност за икономиката от други социални разходи
Решенията засягат близо 600 000 работещи и уязвимите групи
Това каза вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров
Големи новини от социалния министър Борислав Гуцанов
Работодателите бесни, предупреждават за увеличение на сивата икономика
Говори Наталия Ефремова