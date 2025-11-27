Ако социалният вектор се наруши, излизаме от властта

Съществува реална заплаха България да влезе в следващата година със стария си бюджет.

Това съобщи вицепремиерът и председател на "БСП-Обединена левица" Атанас Зафиров на извънреден брифинг.

В момент, в който страната ни се нуждае от стабилност, предвидимост и защита на хората, се стигна до решение, което буди сериозно безпокойство - отлагането на бюджетната процедура за 2026 г. Бюджетът не е изтеглен, процедурата по приемането му беше отложена с решение на Съвета за съвместно управление.

Това решение обаче обаче поставя под сериозен риск всички социални политики, заложени в проектобюджета, допълни той.

Заявяваме следното: пълното оттегляне на бюджета за 2026 година би означавало, че няма да има средства за заплати, майчинство, пенсии, за подпомагане на младите семейства, за финансиране на отделните системи и всички социални политики, които са договорени и заложени в бюджета. Всички те ще бъдат поставени под риск, подчерта Зафиров.

Бюджет 2026 е най-социалният бюджет, правен досега. БСП може да преосмисли участието си в управлението, защото точно социалният вектор е бил причината за участието на социалистите във властта, категоричен бе той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com