Бивш лидер на БСП премина през най-голямата битка в живота си
Претърпя много сериозна операция
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Претърпя много сериозна операция
Ръководството на БСП няма външни зависимости, каза досегашният лидер на партията
Зафиров и Стойнев хвърлиха шокиращия сигнал, че няма да са в депутатските листи
„Парламентът не е ТикТок студио“, заяви Драгомир Стойнев
БСП като партия излиза отслабена от това управление, каза червеният лидер
С участието си във властта БСП категорично и непоколебимо показа своя държавнически характер
Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния й център, заяви лидерът на БСП
Излезе със специална позиция във фейсбук
БСП иска бързи избори, заяви зам.-председателят на соцпартията
Най-важното решение е положителната оценка за БСП във властта, каза Атанас Зафиров
Инфарктно заседание на "Позитано" 20
Ще има нов конгрес преди изборите
Сега времето е за оцеляването на БСП, каза бившият лидер на Столетницата
Соцартията ври и кипи, взема ключови решения преди изборите
Левицата е заплашена от връщане към „любимия си спорт“ – вътрешните войни, предупреди соцлидерът
Вицепремиерът в оставка с новогодишно послание за мир, Европа и бъдещето на България
Уважаваме протеста, каза лидерът на социалистите
България има нужда от спокойна и диалогична политическа среда, заяви председателят на "БСП-Обединена левица"
Атанас Зафиров коментира ситуацията по изтеглянето на план-сметката
Обсъдени бяха стъпки за задълбочаване на дипломатическите отношения между двете страни