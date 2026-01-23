Атанас Зафиров пред СТАНДАРТ: Справедлива данъчна система е новата кауза на левицата

Приех като похвала изявлението на Борисов, че управлението много е „олевяло“. Това е знак, че сме били на мястото си - твърди и непоколебими в нашите идеи, казва лидерът на социалистите Атанас Зафиров

· Действията на Радев ще доведат повече българи пред урните, ще върнат политиката към нейната същност – не елементарно интриганство, а реална грижа за хората

· Спиралата от избори е като руска рулетка

· Няма друга партия в историята на прехода, която винаги да е поставяла интересите на България над собствените си

· Всички, които опиянено скачаха срещу бюджета, сега виновно мълчат, защото застрашиха държавата

· Беше лесно да си в БСП в друга ситуация, но днес си личи кой има кален характер, кой е човек на идеите и кой просто е слуга на конюнктурата

· Някои хора ме възприемаха като „преходен председател“. Искаха да свърша черната работа - да оправя финансовите проблеми на БСП, да я извадя от организационната криза, да проведа тежките разговори за лявото обединение

· Уморен съм да виждам БСП в самоубийствено състояние

· Започнахме големия разговор за промяна на данъчната система. Не е нормално милионерите и медицинските сестри да плащат един и същи налог

· Моя цел е младите в БСП да се научат да водят истински обществени битки

- Г-н Зафиров, една година бяхте вицепремиер в безпрецедентно за България коалиционно управление, което Вие самият нарекохте „невиждана за България демонстрация на загърбване на партийно его“. Какво спечели и какво загуби БСП от участието си във властта?

- БСП за пореден път категорично и непоколебимо показа своя държавнически характер. Няма друга партия в историята на прехода, която винаги да е поставяла интересите на България над собствения си вътрешнопартиен интерес. През 1997 година БСП спаси гражданския мир като върна мандата за съставяне на правителство. През 2025 година БСП, ясно съзнавайки, че цената за участие в управлението ще е солена, реши да бъде част от решенията, а не част от проблема. Националният съвет тогава с огромно мнозинство одобри идеята, защото България беше заплашена от пореден празен парламент, от поредни предсрочни избори и тогава, бъдете убедени, еврозоната щеше да остане само мираж, а страната щеше да се намира не само насред политическа, но и насред икономическа криза.

Във времена на отчайваща конфронтация, постоянни дрязги и вечни телевизионни скандали и нападки е много трудно да си носител на здравия разум. Днес БСП го усеща на гърба си. Ние бяхме подложени на поредица от яростни и злобни удари, външни и вътрешни. В такава нестабилна политическа система бяхме наясно, че управлението носи основно щети, но някой трябваше да се престраши и да прекрати порочния цикъл от безкрайни избори. И не просто заради вечното ходене пред урните, а заради това, че цената на този хаос я плащат обикновените българи, които все не дочакват обещания за по-добър, спокоен и предвидим живот. Ние сме единствените парламентарни представители на лявото у нас и нашата задача беше да приложим своите идеи. Загубихме това, че не успяхме да се консолидираме докрай и днес, когато ни трябва единство преди новите избори, БСП пак е напът да се впусне в любимия си спорт с вечните боричкания. Не очаквам признание днес, но знам, че рано или късно нашето решение да участваме в правителството, дори и с оглед на това, което се случи, ще бъде оценено положително.

- Най-големият успех на кабинета безспорно е влизането в еврозоната. Успя ли властта да защити достатъчно добре най-уязвимите групи от населението?

- Разрешете ми да не се съглася напълно. Да, еврозоната е голям успех, най-видния, но смятам, че правителството имаше и други големи успехи, за които днес никой не иска да говори. В невероятно кратки срокове задействахме всички тромави държавни механизми, за да сложим край на водната криза в страната, осветихме десетки домове на ужасите, прикрити като хосписи за възрастни хора, с изключително бърза скорост направихме стотици проверки след тежкото бедствие в „Елените“. Еврозоната се случи заради постигнатата, макар и за кратко, политическа стабилност.

Правителството предприе много мерки – виждате, че много държавни институции възприеха това, че спекула има и започнаха да се правят редовни проверки. Не е достатъчна защитата, защото една част от мерките като по-високи доходи, увеличена МРЗ и други бяха записани в бюджета, който в крайна сметка не беше приет. България влезе в еврозоната с кабинет в оставка и без финанси за следващата година, но виждате, че преходът стана почти безболезнено, с малки проблеми тук-там. Това е знак, че държавата си е била на мястото. Аз като председател на БСП, Ви уверявам, че защитата на уязвимите групи ще бъде наш основен приоритет в рамките на парламента и във всичките ни действия.

- И Вие, като лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, казахте, че правителството е било добро, но е работело много тихо – без излишно преекспониране, и не е огласило достатъчно добре нещата, които е свършило. Кои са най-важните правителствени действия, които направи БСП и които останаха недостатъчно добре разбрани?

- Вече Ви посочих три изключително трудни задачи, с които БСП-ОЛ се справи много добре – водната криза, разбиването на домовете на ужасите, проверките след бедствието в „Елените“. Искам да посоча и други – само БСП-ОЛ се пребори за оставането на „швейцарското правило“ за пенсиите, БСП-ОЛ успя да остави оборудването за АЕЦ „Белене“ тук, в България, въпреки че нашите партньори бяха на друго мнение. Ние наложихме във външната политика идеята, че България няма да прати нито един войник на фронта в Украйна, въпреки всички опити за външен натиск и сондиране по темата. И да, правихме това тихо. Аз наричам тези действия нашите тихи победи, защото не сме се били в гърдите, не сме заливали медиите с гръмки изявления. Сега отчитам това като грешка, защото живеем в медиен свят и така се създаде впечатлението, че БСП е тиха, примирена и приема всичко. Питайте обаче нашите партньори дали е така. Аз заради това приех като похвала изявлението на Борисов, че управлението много е „олевяло“ заради присъствието на БСП. Това е знак, че ние сме си били на мястото, твърди и непоколебими в нашите идеи.

- Един от големите успехи на БСП е увеличението на социалните плащания, на заплатите и пенсиите. Но заради липсата на редовен бюджет идеята на БСП да има коледни и великденски добавки не само за пенсионерите, но и за други уязвими групи, може да не се осъществи. Какви действия ще предприемете?

- Вижте само в каква среда живеем. БСП наложи сериозен и силен социален вектор в бюджета и едрият бизнес веднага скочи срещу нас. Казвам това на всички зложелатели, които твърдят, че не сме имали думата. Напротив. Думата на БСП се чуваше, а всички, които опиянено скачаха срещу бюджета, сега виновно мълчат, защото застрашиха държавата. Беше много лесно да се отхвърля всичко, но големият тест за една партия е в нейните идеи за това какво да се прави. Ние не сме се отказали от тази социална, автентично лява битка. Ще я водим докрай, защото това е смисълът от съществуването на БСП. Това ще сa нашите действия, ще продължим по всякакъв начин да защитаваме обикновените хора, техните доходи и спокойствие.

- Друг голям успех на управлението бе отпушването на големите инфраструктурни проекти и парите за общините. Ще могат ли те да бъдат запазени, след като няма редовен бюджет?

- Точно заради това Ви говорих за отговорността. Местната власт беше една от най-засегнатите от спирането на бюджета. А местната власт това са улиците на хората, парковете на хората, животът в родните им градове, подобряването на страната. Независимо дали на власт или в опозиция, БСП винаги е била най-големият и страстен защитник на местната власт, която е най-близо до хората и на първа линия в битката за техните интереси.

- С посещението си в Китай показахте, че въпреки геополитическите трусове, България може да има добри отношения с Пекин. Обсъдихте много възможности за двустранни отношения, работи ли се по тях и кои договорености ще могат да се реализират?

- В интервю за Вашия вестник преди подробно описах резултатите от своята визита в Китай, от отпушването на отношенията с една от най-големите икономики в света. Между другото на фона на това, което се случва в света днес се вижда колко съм бил прав да търся различни вектори в икономическите отношения на България, въпреки опитите на градската десница да ми искат оставката. Вижда се, че САЩ имат изострена и конфронтационна политика по отношение на ЕС и в тази ситуация съюзът трябва да си търси нови приятели. Наскоро много се говори за речта на канадския премиер Марк Карни на форума в Давос, на която той откровено призна за големите проблеми на западния свят и разпада на утвърдените правила. В тази реч той специално набляга на усилията си да изгради добри отношения с Китай в толкова променящ се свят. И тук не очаквам признание, но съм убеден, че набелязаните ни цели с Китай тепърва ще носят добро за България.

- В пост във Фейсбук споделихте как не се е усетил факта, че именно БСП-ОЛ е била тази, която е балансирала и запазила стабилността между институциите в т.нар. война в триъгълника на властта – между президента и партньорите в коалицията. Кои войни спряхте?

- Не смятам, че е коректно постфактум да описвам всички политически спорове и битки, които сме водили. Имаше доста престрелки, имаше големи напрежения – всичко сме решавали с диалог и без медийни димки. Но ние сме партията с най-голям опит и история. Беше естествено ние да сме балансиращия фактор в такава напрегната среда.

- След всичко, което изброихте, как приемате острата реакция на младежката организация в БСП и част от членовете на Националния съвет срещу участието на партията във властта и лично срещу Вас?

- Вече имах възможност да го кажа веднъж, ще го повторя и тук. Младежкото обединение не съществува от вчера. То бе замислено като една от носещите колони на партията. Но днес виждаме, че много от онези, които се кълняха, че ще спасяват БСП, вече не са в нея. Минали са за малко и са си тръгнали. А истинските битки тепърва започват. Беше лесно да си в БСП в друга ситуация, но точно сега и днес си личи кой има кален характер, кой е човек на идеите и кой просто е слуга на конюнктурата.

Не съм взел като председател нито едно еднолично решение. Всичко е било продукт на разговори, дискусии и гласуване. И заради това с удивление виждам днес на опозиция да се правят хора, които до вчера на депутатските банки, във властта или като шефове на комисии изобщо не се сещаха да критикуват и възприемаха удобно ролята си на управляващи.

Някои хора ме възприемаха като „преходен председател“. Какво ще рече „преходен“? Те искаха от мен да свърша черната работа - да оправя финансовите проблеми на БСП, да извадя партията от организационната криза, да проведа тежките разговори за лявото обединение. Никога не съм си позволил да говоря в лично качество срещу никого. Сега също няма да го направя. Но честният разговор за БСП и нейните проблеми не се води по този начин, не се води с манипулации, патетични есета и постоянни интриги. Аз съм готов да го водя, защото съвестта ми е чиста и защото в рамките на години хвърлих всички усилия и дадох всичко от себе си партията да бъде закрепена и осигурена. Кой от шумните критици днес може да каже същото за себе си? На всичкото отгоре, повечето сред изказаните от тях мнения има голямо противоречие – от една страна, пленумът даде единодушно положителна оценка за участието на БСП във властта, от друга страна, искат прекратяване на правомощията на председателя заради това участие.

- На старта на предизборната кампания БСП ще прави конгрес, в дневния ред на който има и точка за избор на лидер. Приехте го като вот на доверие. В същото време вече се въртят поне 10 имена на кандидат-лидери. Няма ли вътрешните битки да попречат на подготовката на партията за изборите?

- Вижте политическият терен днес. Кажете ми коя друга партия се занимава със себе си? Всички влизат в режим на предизборна кампания, мобилизират се, почват да мислят за послания и програми. И само в БСП ние сме заети с организацията на Конгрес, който ще разпилее силите на старта на много решителни избори. БСП за пореден път си позволява това съмнително удоволствие. При това спорът никога не е бил дали да има Конгрес, а кога да се проведе. Смятам, че след изборите беше правилното време, защото в по-спокойна ситуация могат да се направят истинските анализи за проблемите и формулирането на нови цели на една автентична лява партия. Бързането Конгресът да е сега издава, че той пак ще е концентриран върху лидерския въпрос и никой няма да повдигне темата за лявата същност и идеология. Уморен съм да виждам БСП в това самоубийствено състояние.

- Както упорито се говореше и очакваше, Румен Радев подаде оставка като президент. Сега всички гадаят следващите му ходове, партньори и цели. Какво е Вашето мнение за излизането му на терена на партиите и какъв ще е ефектът върху БСП?

- Вече имах възможност да пожелая успех на господин Радев на терена на партийната политика. Вярвам, че неговите действия ще доведат повече хора пред урните, ще върнат политиката към нейната същност – не елементарно интриганство, а реална грижа за хората.

Какъв ще е ефектът върху БСП не знам. Знам, че ще направим всичко възможно по време на предизборната кампания да отправим послание към левите хора у нас и да потърсим тяхната реинтеграция в нашите редици. Новият проект е още хипотеза, но виждам, че той не се заявява нито в ляво, нито в дясно. Тоест мястото на БСП продължава да бъде мястото на левицата у нас. Нашата задача е да върнем доверието в нея след годините, които прекарахме скарани, разединени и конфронтирани.

- БСП бе социалният вектор в управлението. Както казахте - дори Борисов призна, че заради соцпартията ГЕРБ са „олевели“. Кои социални политики ще са акцент в предизборната програма на партията?

- Преди предишните избори ние написахме една програма „100 решения за България“. На последния пленум отчетохме, че за по-малко от година сме изпълнили 36 от тях, при това от позицията на партия само с 19 депутати. Смятам, че тази програма все още е актуална, ще запишем много по-мащабна социална политика и най-важното – ние вече започнахме големия разговор за промяна на данъчната система и ще продължим да поставяме тази тема. Не е нормално милионерите и медицинските сестри да плащат един и същи данък. Дори Международният валутен фонд, този стожер на десните икономически политики, ни препоръча прогресивно доходно облагане. Това ще е една от големите каузи на левицата и вярвам, че тя ще получи подкрепа.

- След декемврийските протести партиите се надпреварват да отварят листите си за поколението Gen Z. Как ще постъпи БСП, ще „подмладите“ ли листите на партията?

- Ние много сериозно подмладихме нашите листи още на предишните избори. Най-младият водач на листа беше от нашата партия. Винаги съм вярвал, че трябва да се дава път на младите хора, защото тяхната енергия е заразителна, техният подход е различен. Моя цел е младите в БСП да се научат да водят истински обществени битки, да бъдат отдадени на социалните каузи и да привличат своите връстници към лявата кауза. Видяхме, че много хора от най-младото поколение бяха подведени от езика на едрия бизнес и по същество протестираха срещу идеи, които щяха да облагодетелстват и тях. Това е част от голямата идейна битка, която ние трябва да водим в среда, която е задръстена от десни клишета и пропазарни решения. Смятам, че много хора днес се опитаха да си приватизират GenZ, но те рано или късно ще разберат къде е техният интерес. Много се говори за това къде в Европа избират да отидат младите българи. Ще ви кажа къде – те отиват в страни с изключително силни социални системи: Великобритания, Германия, Испания. Ето това трябва да се случи и у нас. И на този фронт единствено БСП-ОЛ води битката.

- Социолози твърдят, че тази година ще имаме повече от едни парламентарни избори. Вашата прогноза?

- Надявам се да са само едни. Видяхме, че спиралата от избори е като руска рулетка. В крайна сметка, тя не води до по-висока активност и гражданско участие. Точно обратното. Партиите в следващия парламент до една ще бъдат изправени пред дилемата, която БСП трябваше да решава в началото на миналата година – могат да ли да поемат отговорност и да направят компромис или ще продължат политическия цирк до окончателното затриване на държавата. Искам да видя повече отговорност в политическите субекти. Отговорност, която БСП демонстрира и трябва да се гордее с това.

