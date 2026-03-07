Иво Христов повдигна завесата за партията на Радев

Името на новата политическа формация около президента Румен Радев – „Прогресивна България“, е заявка за излизане от институционалния застой в страната. Това заяви журналистът, бивш евродепутат и бивш шеф на кабинета на президента Радев - Иво Христов. Той коментира политическите послания на формацията, както и международната обстановка, свързана с войната в Близкия изток и войната в Украйна в "Панорама" по БНТ.



"Имаме различни разбирания по много теми, включително се разделихме по тази за референдума. Това е определено разбиране за демокрацията. Аз вярвам на колективната мъдрост на гражданите повече, отколкото на незаинтересованата експертиза на експертите. Имаме и други различия. Няма желан партньор и се надявам да не се налага да търсим такъв, но това зависи от гражданите", коментира той в интервю за "Панорама" по БНТ.

"Аз не знам защо името бе интерпретирано повратно от някои критични наблюдатели, които съзряха в това някакъв флирт със съвременната представа за прогресизъм. Прогресът е понятие, което съществува в политическата лексика още от XIX в. Всъщност нему дължим държавата в която живеем, Европа в която живеем, социалната държава, свободите с които се ползваме. Това не е, как да кажа, дискредитирана дума, макар да бяха направени усилия в тази посока. Нека да я реабилитираме в български условия", каза Христов.



На въпрос какво ще предприемат, ако все пак се наложи управление в коалиция, Христов отговори така: "Въпрос на разговори и въпрос на конюнктура в Народното събрание. Ние не знаем кой ще влезе вътре".

По думите му Иво Христов "Радев е всичко друго, но не е консервативен".



"Той е човек, който е на "ти" с технологиите, сваля апликации, практикува екстремни спортове, общува с млади хора, така че аз нямам впечатление да е консервативен човек. Що се отнася до бекграунда му - факт е, че от един военен се очаква йерархия и някаква закотвеност в традицията, но аз не мисля, че двете неща се бият. Този наднационален консуматор-потребител, който ражда неолиберализма в цял свят последните години изживява времето си, в много страни, имаме откат от глобализацията и възвръщане към идентичността. И в това няма нищо лошо. Можеш да се каже даже, че е изпреварващо", добави той.

На въпроса защо Румен Радев не е регистрирал партията си лично, Христов коментира по следния начин: "Аз не знам някога Бойко Борисов или Ахмед Доган да са регистрирали партиите си на избори. Това са вътрешнопартийни решения".



"На самите избори какво ще стане, аз не мога да гадая. Разбира се, нашият стремеж е да имаме 120 депутати. И мисля, че хората имат интерес да изберат, да заложат на някаква алтернатива. Той като всички партии, системните говоря, са участници в първата или втората сглобка, са участници в съсипването на Конституцията, което е причината за сегашната ни безизходица", каза още Христов.

Геополитическата ситуация Иво Христов коментира така: "Аз мисля, че всички тук ни очаква цунами, но не говоря за изборите. Защото ситуацията в света е такава, че сме на прага на непрогнозируеми събития. В този смисъл българската лодка, българският кораб трябва да остане стабилен. Често съм давал този пример, че България прилича на презокеански лайнер, в чийто басейн хората си натапят главите под водата, играят вътре, щипят се, давят се. Но всъщност около нас се разиграва една голяма буря. И ние нямаме интерес да клатиме кораба".

