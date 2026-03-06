Станислав Анастасов попиля Гюров. Разкри тайна уговорка

"С кого имате уговорка да станете директор на Българската банка за развитие след незаконното си мандатстване като незаконен министър-председател на България". С този изненадващ въпрос депутатът от ДПС-НОВО НАЧАЛО Станислав Анастасов с обърна към служебния премиер Андрей Гюров.

"Ще помоля да бъда бъда извинен, че не се обръщам към г-н Гюров с "г-н премиер", но той е незаконно избран за такъв, в нарушение на чл. 12 от Закона за БНБ. За какво седи тук и за какво чака два месеца, ако иска той да отговори, ако не аз ще отговоря." Това заяви още от парламентарната трибуна зам.-председателят на парламентарната група на ДПС-НОВО НАЧАЛО Станислав Анастасов по време на блиц контрола в Народното събрание.

"Г-н Гюров, хиляди българи бедстват в Близкия изток. Ако нямахме база за сравнение с други страни, които са си евакуирали вече гражданите, щяхме да кажем, че ситуацията не позволява, но очевидно тя

позволява", подчерта депутатът. "Избягахте от брифинга вчера в Министерски съвет и не отговорихте на въпросите. Възнамерявате ли по някакъв начин да организирате евакуация на тези българи, или ще ги оставите на произвола на съдбата", попита Анастасов.

След неубедителния отговор на Гюров депутатът от ДПС-НОВО НАЧАЛО излезе за втори път на трибуната. "Четенето ви е по-добре, браво", започна Анастасов и добави, че реалността е, че хората звънят на кризисните телефони, но никой не вдига. "Говорим за хиляди български граждани", негодува народният представител и допълни: "Държавата има отговорности, вие трябва да създадете организация тези хора да бъдат прибрани." "Друго нещо, което нямате написано, за да ми отговорите, е защо продължавате в нарушение на чл. 12 от Закона за БНБ да стоите незаконно на поста министър-председател. Имате ли уговорка с някого за нещо? Аз ще ви отговоря. С кого имате уговорка да станете директор на Българската банка за развитие след незаконното си мандатстване като незаконен министър-председател на България", хвърли бомба Анастасов. "Кандидатът за вътрешен министър Вучков ви издъни в интервю и каза, че има предварителна уговорка да станете министър-председател. По какъв начин скрепихте тази договорка, с кого? Кой ви обеща да ви направи директор на ББР? Мисля, че цялата зала го видя, поне имайте смелостта да излезете и да му кажете името", продължи с въпросите депутатът от ДПС-НОВО НАЧАЛО.

