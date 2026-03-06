Калин Стоянов разобличи Божанов! Тормозил директор в ГДБОП

Депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов се защити умело от парламентарната трибуна, след като представители на ППДБ опитаха да го набъркат в случая "Петрохан". Първоначално Явор Божанков заяви, че Стоянов е бил шеф на ГДБОП, когато е подаден един от сигналите срещу сектата. По-късно в хора се включи и колегата му Божидар Божанов.

Калин Стоянов обаче не им остана длъжен. и, както и вероятно 20 години, след като освободих поста", започна своето изказване той.

"Искам да напомня, че когато бях директор на ГДБОП през 2022 г. и когато е постъпил сигналът, министър на вътрешните работи беше господинът, който седи малко по-нагоре. От вашата политическа партия (б.а Бойко Рашков), който въоръжи групата от "Петрохан" благодарение на началник на районно управление, който е изключително близък с областния координатор за град Монтана. И благодарение на двама директори, назначени лично от човека, който седи малко по-нагоре", разкри Стоянов.

"Аз пръв заявих - голяма част от вас не познавате какъв е документооборотът в ГДБОП. Нека да изкараме този сигнал. Нека да видим откъде е минал, на кого е разпределен, какви резолюции са писани и най-важното - кой е поставил резолюцията да бъде прекратен", призова народният представител.

Депутатът от ДПС-Ново начало отговори и на подхвърлянията на Божидар Божанов.

"Г-н Божанов, споменахте ме отново. Мисля, че е във връзка с нещо, за което бях забравил. Когато бях министър на вътрешните работи лично на мен ми се обади директорът на една от дирекциите в ГДБОП. Предполагам, че е същият, ако не са го махнали и него. Той ми заяви, че г-н Божанов му се обажда и му държи сметка защо работи по определени сигнали. Ако искате, може да го извикаме, да потвърди или да отрече", разкри Стоянов.

