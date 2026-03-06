Рокада на върха! Йотова реши съдбата на един министър

Държавният глава Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като министър на регионалното развитие и благоустройството и назначи Николай Найденов на длъжността, съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на Ангелина Бонева от длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството.

Със същия указ държавният глава назначава като министър Николай Найденов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com