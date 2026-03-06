Посланикът на Иран с ключово изявление за България

Нашият поглед към България не е враждебен, не виждаме изобщо България като легитимна цел за нито едно нападение. Категорично казвам, че по никакъв начин ние не изпращаме информация като легитимна цел за някоя точка в България, заяви посланикът на Ислямска Република Иран Н. Пр. Али Реза Ирваш в интервю пред БНР.

"Всичките ни усилия са в посоката на изясняване на истините за задълбочаване на приятелството ни с България. Доколкото в България има притеснения и тревоги в хората, мога да ви кажа, че дори най-малко зрънце иранския народ не мисли враждебно за България. А когато ние кажем, че търсим дълбоки приятелски отношения с България, то е от дъното на душата ни.

Всяването на страх в сърцата на българския народ е оръжие, което нашите врагове използват, за да ни разделят", добави иранският посланик.

На въпроса какви гаранции може да даде посланик Ирваш, че някоя заблудена иранска ракета няма да прелети към България, той заяви: "Аз съм посланик, не мога да прочета бъдещето, но мога да кажа, че онези, които в Иран водят военни действия, полагат усилия това да не се случи. Вместо да мисли върху тази тема, ние трябва да гледаме нещата в положителна посока и да се опитваме да отстраним причините на подобно виждане. Да отстраним причините значи да премахнем неоснователното присъствие на подобни самолети в София.

Вие също имате вашия глас в световната общност и трябва да се чуе вашият глас в тази връзка за установяване на мир."

