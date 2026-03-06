Калин Стоянов закова Дечев: Кой ви дърпа конците?

Кой политик – бивш или настоящ, коя парламентарна група или коя политическа партия ви дърпа конците? Това попита депутатът от ДПС-НОВО НАЧАЛО и бивш министър на МВР Калин Стоянов служебния министър на МВР.

Ето и цялото изказване на Калин Стоянов от трибуната в НС:

Напоително чухме, че разследващите полицаи били подчинени на прокурора. Прокурорът бил господар на разследването и че министърът по никакъв начин не можел да се меси – нито на оперативни работници, които участват в разследването, нито на никой.

Само да Ви обясня, господин Дечев – разследващите полицаи, всички оперативни служители, които работят по делото, началници на отдели, заместник-директори, директори – те не са служители на Министерство на правосъдието или на някое горско стопанство. Те са служители на МВР и са пряко подчинени на Вас. Така че Вие може да постъпвате както прецените с тях.

Второ – тук преди няколко дни аз лично се учудих от едно Ваше признание, в което Вие публично обяснихте кой и кога Ви е запознал с висшата професионална фигура в Министерството на вътрешните работи – а именно главният секретар.

Оказа се, че главният секретар на МВР – висшата професионална фигура – Вие никога не сте го били чували или виждали. Той Ви е подаден от временния министър-председател на служебното правителство. Аз по-голям абсурд от това никога не бях чувал.

И оттук нататък си отговаряме на всичките въпроси, които предния път задавахме, а именно – че Вие не познавате абсолютно никой в тази система, изключвайки периода от време, когато сте работили в Пето районно като следовател. И няма как да Ви се подават имена в папки – този отстрани, онзи служи и така нататък.

Но да мина към въпроса.

На няколко места в публичното пространство аз срещнах основания, въз основа на които Вие отстранявате, уволнявате, премествате ръководни служители от Министерство на вътрешните работи. И една от причините, които чувам, била „политическо решение“.

Сега, господин Дечев, моля Ви тук от тази трибуна излезте и кажете: кой политик – бивш или настоящ, коя парламентарна група или коя политическа партия Ви спусна това решение?

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com