Хамид Хамид: ПГ на ДПС-Ново начало ще подкрепи измененията в Закона за гражданската регистрация

ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще подкрепи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, тъй като той е част от последователната политика на ДПС за заличаване на последиците от т.нар. “Възродителен процес”-най-чудовищното престъпление, извършено от върхушката на БКП тогава. Това заяви Хамид Хамид от парламентарната трибуна.

"Смятаме, че това е необходимо, защото става дума за най-тежкото престъпление в най-новата история на България, за което и до днес няма изправени пред съд и осъдени лица.

Надяваме се законопроектът да получи подкрепата на цялата зала", каза още каза депутатът от ДПС-НОВО НАЧАЛО.

