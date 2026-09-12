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Хамид Хамид към шефа на НС: Недопустимо е от парламентарната трибуна да бъде нападнат външния министър на Турция!

Хамид Хамид към шефа на НС: Недопустимо е от парламентарната трибуна да бъде нападнат външния министър на Турция!

България, защитавайки своя национален интерес, трябва да знае, че трябва да се намира в добри отношения с всички свои съседи и не трябва да допускате...

12 юни | 13:02
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