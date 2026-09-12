ДПС: Турция е наш добър съсед, ще има много инвестиции (ВИДЕО)
Хамид Хамид и Халил Летифов с остър коментар срещу манипулации от трибуната на парламента
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Хамид Хамид и Халил Летифов с остър коментар срещу манипулации от трибуната на парламента
Истината винаги излиза наяве, категоричен бе зам.-председателят на ПГ на ДПС
Депутатът застана на страната на българския полицай
Сутринта, когато дойде министър Демерджиев ми се закани, че става много интересно, каза депутатът от ДПС
Депутатът от ДПС поиска истинската справка за полетите на Пеевски
Подкрепяме идеята за, премахването на район „Чужбина“, защото смятаме, че той наистина е неопределим към настоящия момент, каза още той
ДПС предлага да бъде отменено ограничението за образуване на секции, в чужбина и извън държавите членки на Европейския съюз и дипломатическите предста...
Хамид Хамид заяви, че твърденията на министъра се опровергават от официални книжа на турските власти
Зам.-председателят на ПГ на ДПС коментира променте в ИК
Отговорност носи шефът на ГДБОП, заяви адвокатът на Делян Пеевски
Влизали ли са криминално проявени типове на посещение при Иван Демерджиев в МВР, попита депутатът
От трибуната на НС да се разпространяват клевети, лъжи и недоказани обвинения, заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС
Хамид Хамид внесе сигнала, иска проверка дали ГДБОП следи незаконно лидера на ДПС
Парламентът спаси вътрешния министър Иван Демерджиев от тежките въпроси на ДПС за полицейски натиск и клеветническите му твърдения спрямо лидера на па...
Прокуратурата трябва да изпълни законовите си задължения
България, защитавайки своя национален интерес, трябва да знае, че трябва да се намира в добри отношения с всички свои съседи и не трябва да допускате...
Искра Михайлова и Хамид Хамид представиха управленската програма на ДПС
Наблюдаваме полицейски тормоз и натиск върху кандидати за народни представители и техните семейства, каза зам.-председателят на ПГ на ДПС
Групата на Сорос тероризира редица държави по света, каза депутатът от ДПС-Ново начало