Хамид Хамид представи предложенията на ДПС в Изборния кодекс

Зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид представи в парламента предложенията на ДПС в Изборния кодекс.

ДПС предлага:

Да бъде отменено ограничението за образуване на секции, в чужбина и извън държавите членки на Европейския съюз и дипломатическите представителства. Това ограничение доведе до практическо отнемане на право на глас на стотици български, стотици хиляди български граждани и постави в невъзможност наши сънародници, живеещи извън пределите на България и Европейския съюз, да упражнят конституционно гарантираното право на глас. Да бъде възстановен старият режим с четиридесет заявления за разкриване на секционна избирателна комисия.

Да бъде премахнатa т.нар. уседналост при провеждане на избори за представители на Република България в Европейския парламент, както и на местните избори, където е въведен този принцип на уседналост. За ДПС принципa на уседналост представлява отнемане на правото на глас, гарантирано от Конституцията на Република България.

Да бъде премахната забраната за агитация на език, различен от българския по време на предизборна кампания.