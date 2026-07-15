Готвачите по морето прибират депутатски заплати

Заплатите на готвачите по морето настигнаха депутатските възнаграждения.

До 4000 евро на месец вече могат да изкарат кулинарните шефове в елитните ресторанти. Малко над 4100 евро е и основното възнаграждение на депутатите в парламента, без допълнителните средства за участие в комисии, делегации и прочие. Разликата е в това, че повечето готвачи по морето се търсят за летния сезон, а след това този доход вече не е гарантиран, разказаха пред „Телеграф“ готвачи в заведения в Созопол.

Недостигът на работна ръка остава сред най-сериозните проблеми за бизнеса във Варненска област през лятото на 2026 г. Най-много свободни позиции има за сервитьори, готвачи, помощник-готвачи, бармани, камериерки, рецепционисти и продавач-консултанти.

Заради активния туристически сезон работодателите предлагат възнаграждения между 1000 и 2000 евро месечно, като за опитни главни готвачи заплатите могат да достигнат 3000 евро.

Дюнерджиите са едни от най-търсените за сезонна работа по морето, съобщи Флагман. В обявите за работа по Северното Черноморие месечните нетни заплати за опитни дюнерджии стартират от около 1020 евро и достигат до над 1680 евро. Работодателите масово подсигуряват безплатна квартира и храна по време на смяна.

За сравнение, в по-спокойни дестинации като Равда и Поморие очакваното чисто месечно заплащане се движи в доста по-умерения диапазон между 1020 и 1430 евро.

Дефицит на работна ръка

Сериозен недостиг се отчита и при шофьорите на тежкотоварни автомобили, автобуси и куриерски превози, сочи справка на „Телеграф“ в Агенцията по заетостта във Варна. Заплащането в сектора обикновено варира между 1500 и 2500 евро в зависимост от категорията и международните курсове.

В производството работодателите активно търсят машинни оператори, електротехници, механици, заварчици и монтажници. Възнагражденията започват от около 900 евро и достигат 2000 евро за висококвалифицирани специалисти.

Продължава недостигът и на медицински специалисти. Медицинските сестри и рехабилитаторите получават предложения между 1000 и 1500 евро, а лекарските възнаграждения започват от около 2000 евро и при определени специалности надхвърлят 3500 евро.

В IT сектора и инженерните професии работодателите продължават да изпитват затруднения при намирането на кадри. Заплатите за софтуерни специалисти, инженери и експерти по киберсигурност най-често са между 2000 и над 4000 евро според квалификацията и опита.

Търсене на персонал

Най-голямо е търсенето на персонал, зает в услугите за населението, търговията и охраната – 27% от всички заявени места. Следват нискоквалифицираните работници – 22%, както и машинните оператори и монтажниците – 15%.

Това сочи справка на Агенцията по заетостта, изготвена за „Телеграф“. София и Пловдив са областите с най-голямо търсене на работници и специалисти, или 11,8% от всички заявени свободни работни места.

За работници в сферата на услугите за населението, търговията и охраната отново водещи са София и Пловдив, както и Бургас, с над 8% от всички заявени места. Машинните оператори и монтажниците са най-желани Пловдив и София – съответно 16,8% и 14,1%, като към тях се присъединява и Кърджали с 5,6%. При нискоквалифицираните работници най-голямо е търсенето в Ямбол – 11,1%, следван от Пловдив – 10%, и Сливен – 6,5%.

За месец юли 91 са обявените свободни работни места в бюрата по труда във Видинска област, сочат данните в платформата „е-Трудова борса“ на Агенцията по заетостта. Най-много се търсят служители за здравни грижи, машинни оператори в текстилното производство, строителни работници, продавачи в магазини, както и работници в производството на облекло и двама монтажници.

Общо 16 свободни места за санитари са обявени от бюрото по труда в Русе. От тях 13 позиции са за работа в болница, а три – в социално заведение. Квалифицираният персонал в сферата на здравеопазването също е в недостиг.

Трябват още лекари, лекарски асистенти, медицински лаборанти, акушерки, медицински сестри. Учителите са другите квалифицирани кадри, за които има най-много свободни позиции. Обявени са 17 места – за преподаватели по английски език, география и икономика, биология и здравно образование, математика, химия и опазване на околната среда, български език и литература, физическо възпитание.

Ръст на работещите младежи

От началото на годината до края на юни дирекция „Инспекция по труда“ – Враца е, издала 80 разрешения за наемане на непълнолетни лица на работа при 56 за същия период на миналата година. Това представлява увеличение с близо 43 на сто.

От ведомството напомнят, че непълнолетните могат да работят само след издадено разрешение и при специални условия на труд. За непълнолетните са забранени тежкият физически труд, нощният и извънредният труд, а работната седмица е с максимална продължителност 35 часа. Те имат право и на удължен платен годишен отпуск от най-малко 26 работни дни.

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