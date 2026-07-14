Майки излизат на протест: 398 евро не стигат да отгледаш дете!

Майки от цялата страна излизат днес на протест с искане държавата да приеме пакет от мерки за достойно майчинство и по-сериозна подкрепа за семействата с деца.

В София демонстрацията ще започне в 18:30 часа пред сградата на Министерския съвет, а организаторите очакват към нея да се присъединят родители от различни населени места.

„С тези пари не може да се гледа дете“

Според протестиращите сегашният размер на обезщетението през втората година от майчинството е крайно недостатъчен и не покрива дори най-необходимите разходи.

„398 евро едва стигат да гледаш едно дете нормално, и то само ако не е болно“, заяви пред БНР Иванка Тодорова, която е сред организаторите на протеста.

Какво искат майките?

Сред основните им искания са:

увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството до 460 евро, както вече е било обещано;

обезщетението за майките, които се връщат на работа преди изтичане на майчинството, да стане 75% още тази година, а 100% от следващата;

въвеждане на две нива на детските надбавки – социални и универсални.

Организаторите настояват държавата да предприеме реални мерки за подкрепа на семействата, а не само да обещава промени.

Очакват отговор от институциите

По думите им вече са изпратили официални писма с исканията си до президента, министър-председателя и омбудсмана.

Отговор засега няма, но протестиращите заявяват, че ще продължат с инициативите си, докато не получат конкретни ангажименти.

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