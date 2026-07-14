Жегата се завръща, но не за дълго – ето какво ни чака до неделя

Истинско лятно време очаква България във вторник, 14 юли. Денят ще бъде предимно слънчев, а температурите отново ще се повишат, достигайки между 28 и 33 градуса.

Следобед над планинските и източните райони ще се образува временна облачност, но валежи се очакват само на изолирани места.

Температури в големите градове

София – 29°

Пловдив – 33°

Варна – 28°

Бургас – 28°

Какво ще бъде времето в планините?

В планинските райони също ще преобладава слънчево време. Следобед ще има временни увеличения на облачността и на отделни места е възможен краткотраен дъжд.

Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще достигнат около 22° на 1200 метра и 14° на 2000 метра надморска височина.

По Черноморието

По морето ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. На места по крайбрежието е възможно да превали.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 29°, а морската вода ще остане приятна за къпане – между 21° и 24°. Вълнението ще бъде около 2 бала.

Какво ни очаква до края на седмицата?

Сряда ще бъде още малко по-топла, като следобед над планините и Източна България отново ще се развива купеста облачност с краткотрайни превалявания и гръмотевици.

В четвъртък и петък атмосферата отново ще стане по-неустойчива. На много места в страната се очакват краткотрайни валежи, гръмотевични бури и локално интензивни извалявания. Температурите ще се понижат с 1 до 3 градуса.

През събота валежите ще отслабнат и ще останат само на отделни места в Североизточна България и планините.

Неделя ще започне със слънчево време, а усилващият се южен вятър ще донесе още по-високи температури.

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