Честит рожден ден на доц. Даниела Караангова

Честит празник на един от най-будните и всеотдайни млади умове на ВУЗФ - доц. Даниела Караангова, която съчетава по възхитителен начин високата ерудиция, академичния устрем и искрената любов към родината.

Със своята енергия и талант тя не просто преподава, а вдъхновява следващото поколение български икономисти и лидери.

Стандарт й пожелава да продължава да вярва в мисията си, да пази буден своя възрожденски дух и да покорява нови хоризонти в науката и живота!

Днес празнуват още:

Владимир Илиев, бивш автомобилен състезател

Илиян Михов, попфолк певец

Михаил Лалов, художник

Боян Стойнев, управител "Продажби и маркетинг" в Еспас Ауто

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