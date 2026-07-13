София сменя трамваи, тролеи и електробуси с нови

София направи решителна крачка към най-голямото обновяване на наземния си електротранспорт от години. Столичният общински съвет одобри увеличение на капитала на „Столичен електротранспорт“ с до 41,8 млн. евро, които ще осигурят авансовите плащания за 145 нови превозни средства. По улиците на града трябва да излязат 20 нископодови трамвая, 75 тролейбуса и 50 електробуса със зарядна инфраструктура. Доставките ще започнат през лятото на 2027 г. и ще продължат до есента на 2028 г.

Обновяването идва в критичен момент за градския транспорт. В София всеки ден се извършват над 1,5 млн. пътувания, но значителна част от подвижния състав е извън нормалния си експлоатационен срок. Само 67 от повече от 200 трамвая все още са в рамките на стандартния период за използване, което увеличава риска от аварии, разреждане на разписанията и принудителни промени по линиите.

Новите машини няма просто да заменят остарели трамваи и тролеи. Те трябва да променят транспортната карта на София, като част от сегашните автобусни маршрути бъдат електрифицирани, а между големи квартали се открият директни връзки, които в момента липсват.

„Предвидено е тролейбусите и електробусите да се движат по автобусни маршрути, които ще бъдат електрифицирани, както и по нови маршрути, които ще свързват квартали като „Надежда“, „Орландовци“ и „Люлин“, заяви пред БНР заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев пред Радио София.

Това означава по-малко прекачвания и по-бързо придвижване между северните и западните части на града. Очаква се новите трамваи да бъдат насочени основно към линии 10 и 13, които преминават през ключови централни булеварди и обслужват квартали от различни краища на столицата.

Общината залага не само на нови превозни средства, а и на дългосрочна поддръжка. Договорите трябва да гарантират, че трамваите ще бъдат обслужвани през целия си приблизително 30-годишен експлоатационен живот, вместо постепенно да се амортизират без достатъчно ремонти и резервни части.

Следващият голям проблем остава автобусният транспорт. Подготвя се поръчка за 200 автобуса заедно с обновяване на един от гаражите. Според Чаушев това ще позволи около 35% от линиите да получат изцяло подменен автопарк, а най-старите автобуси да бъдат окончателно извадени от движение.

Промени се очакват и в маршрутите към „Кремиковци“, район „Сердика“ и други по-слабо свързани части на града. Целта е новите превозни средства да не бъдат разпределени механично по сегашната мрежа, а да позволят по-преки връзки между кварталите и по-добър достъп до метрото.

Паралелно с обновяването на наземния транспорт София се подготвя да пусне и трите нови метростанции под булевард „Владимир Вазов“ до началото на август. Новият 3-километров участък ще свърже „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски Г“ с останалата част от подземната железница и се очаква да обслужва над 45 хиляди пътници.

Решението за 41,8 млн. евро беше спешно, защото при ново забавяне е съществувал риск изпълнителите да прекратят вече сключените договори. Общата им стойност е 128,8 млн. евро без ДДС, а одобрените от общинския съвет средства ще бъдат използвани единствено за авансовите плащания.

За столичани истинската промяна няма да бъде само в новите салони, климатиците и по-тихото пътуване. Големият тест ще бъде дали инвестицията ще донесе по-кратко чакане, по-малко аварии и директни линии между квартали, които десетилетия наред остават разделени от неудобни прекачвания.

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