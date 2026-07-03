Димът си тръгна, страхът остана. София още трепери за въздуха

Столичната община продължава да следи качеството на въздуха след големия пожар в базата на фирма за преработка на отпадъци в район "Люлин". Към тази сутрин не се отчитат превишения на основните показатели, но препоръките за ограничаване на дейностите на открито остават в сила, особено за деца, бременни жени и хора с хронични или респираторни заболявания. Причината е, че ситуацията остава динамична - при утихване на вятъра димът може отново да се спусне към приземните слоеве.

Министерството на околната среда и водите също съобщи, че към последните измервания не са отчетени превишения на нормите за озон, въглероден оксид, азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови частици.

Ден без превишения, но не и без риск

„Както и миналата сутрин, така и тази сутрин няма отчетено замърсяване от данните. Данните са положителни, с положителна тенденция и са в рамките на нормалното за сезона“, заяви пред бТВ шефът на дирекция „Климат, енергия и въздух“ Марин Маринов.

Той обаче подчерта, че това не означава край на опасността. „Това не означава, че, както и вчера се случи, в по-късен етап на деня вятърът няма да утихне, димът да се спусне към приземните слоеве и да отчетем по-високи показатели“, посочи Маринов.

Вчера мобилните екипи отчетоха повишени стойности на бензен, азотен диоксид и фини прахови частици. Според експертите причината е била именно в отслабването на вятъра, което е задържало замърсяването ниско над града. Столичната община е препоръчала прозорците да останат затворени заради утихването на вятъра и притискането на дима към земята.

Бензенът е най-тревожният сигнал

По думите на Маринов към момента стойностите на фините прахови частици, азотния диоксид и бензена са в нормални граници. Вчера обаче общината е сметнала за необходимо да предупреди гражданите заради повишени стойности на бензен.

„Бензенът е ароматен въглеводород, който е опасен в някои стойности за хората, но той се измерва на средногодишна норма и дава пикове, понякога по-високи стойности през зимните месеци. Вчера отчетохме по-високи стойности, които са нормални за зимните месеци, затова сметнахме за необходимо да дадем адекватна информация“, каза Маринов.

Той подчерта, че целта не е била да се сее паника, а да бъдат предпазени уязвимите групи в района на пожара и около него. „Не искахме да сеем паника, искахме да предпазим уязвимите групи, които са в района на пожара и районите около него - малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания и респираторни проблеми“, допълни той.

Препоръките остават

Въпреки нормализирането на показателите, препоръките към гражданите не отпадат. „Хубаво е в такива моменти гражданите да не бъдат навън и да не проветряват, за да могат да бъдат максимално предпазени“, заяви Маринов.

По думите му повишените стойности на бензен са били регистрирани до 12:00 часа вчера, след което са започнали да спадат. „След обяд стойностите паднаха почти до нула, което са нормалните показатели за този сезон, и в момента не отчитаме никакви превишения“, каза още той.

Точно това прави ситуацията подвеждаща - сутринта може да изглежда спокойна, но при промяна на вятъра замърсяването отново да се задържи ниско. Затова хората в "Люлин" и съседните райони трябва да следят официалните съобщения, а не само моментната миризма или видимостта навън.

Защо данните се разминават

Маринов коментира и разминаването между официалните данни и отчетите на граждански платформи като AirBG. По думите му тези станции работят със сензори, които не преминават през същата калибрация като официалната апаратура.

„Данните, които измерват тези платформи, са от сензорни станции, които мерят моментните показатели, но не минават през калибровка и не могат да се използват като надеждни данни. Те дават ориентир за гражданите, но не може на база на тях да правим анализи и да взимаме заключения“, подчерта той.

РИОСВ-София също уточни, че неприятната миризма сама по себе си не означава автоматично превишение на нормите за качество на въздуха. Въпреки това гражданските сигнали не бива да се подценяват, защото показват къде хората реално усещат най-силен дискомфорт след пожара.

Официалните станции остават решаващи

Столичната община призова гражданите да следят информацията през официалните ѝ канали. „Данните могат да се следят на страницата на Столичната община. Ние визуализираме всички данни от таблата, които са свързани с официалните станции на Изпълнителната агенция и предават най-надеждната и качествена информация“, заяви Маринов.

В района работят мобилна станция на общината и апаратура на Изпълнителната агенция по околна среда. Според Столичната община наблюдението ще продължи още 12 дни, а при нови превишения институциите обещават своевременна реакция.

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