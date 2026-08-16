Мими Иванова показа внучката и дъщерята

"Честит празник на Св. Богородица! Днес се замислих, че понякога се обръщам назад и си мисля колко много живот може да побере една песен... В моите песни има букет от "15 лалета", има любов, има мечти, има "Хора и улици", по които съм вървяла през годините. Има спомени, които времето не успява да изтрие. Има една "Майчице свята" – толкова истинска, толкова близка до сърцето ми... Има "Една звезда", която ми е напомняла винаги да вярвам и да мечтая. А когато си спомням за онова момиче, което някога бях, сякаш отново усещам как "Слънцето е в моите коси"... Тази година аз навършвам 80 години. А вече 56 години съм на сцената. 56 години, в които музиката беше моят живот. 56 години, в които съм пътувала, обичала, мечтала, срещала невероятни хора и съм оставяла частица от себе си във всяка песен. И днес, когато поглеждам назад, разбирам, че най-голямото богатство не са годините. Най-голямото богатство сте вие. Вие, които сте пели с мен. Вие, които сте танцували на моите песни. Вие, които сте ги слушали в най-щастливите си моменти, но и в онези вечери, когато една песен е била единственото, което ви е разбирало.

Затова моят юбилей няма да бъде просто концерт. На сцената на Зала 1 на НДК ще се върнем заедно назад. Ще си спомним "Когато бях момиче", ще изпеем любимите си песни и ще оставим музиката отново да ни върне към онези красиви моменти, които никога не си отиват".

Това написа Мими Иванова, която вчера имаше имен ден на Голяма Богородица. Тя го изкара с любимата си внучка Тайа.

Момиченцето има екзотични черти, тъй като е родено от брака на дъщерята на Развигор Попов и Мими Иванова и ямаец. Семейството живее в Берлин и певицата и съпругът й често отскачат дотам. Всички заедно празнуват рождени дни и почивки в България.