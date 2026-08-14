Разкриха подробности за тайната сватба на Роналдо. Само четирима свидетели

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са се оженили в новото си имение за 30 милиона паунда край Лисабон пред само четирима свидетели и своите деца, стана ясно днес.

Майката на Кристиано – Долорес Авейро, както и тримата му братя и сестри Уго, Елма и Катя, не са присъствали на интимната гражданска церемония, състояла се във вторник в 13:30 часа.

Сестрата на Джорджина – Ивана, дългогодишният приятел на Кристиано Мигел Пайшао и испанската двойка Хосе Родригес Сангил и съпругата му Моника Гонсалес Мартинес са били единствените свидетели, пише БГНЕС.

Длъжностното лице Мария Мануел Ферейра де Кампос Фолядела де Оливейра е пътувала от северния португалски град Порто до Кашкайш, за да ги венчае.

Звездната двойка, която се ожени точно една година след като обяви годежа си в социалните мрежи, е решила да запази отделна собственост върху активите си, придобити преди брака. На 10 август – ден преди сватбата – те са подписали предбрачно споразумение в нотариална кантора в Лисабон.

Представители на Кристиано Роналдо потвърдиха по-рано тази седмица, че футболистът и дългогодишната му партньорка са се оженили на 11 август на „интимна“ церемония в Кашкайш, след като двамата публикуваха снимки със сватбените си халки в профилите си в Instagram.

Това сложи край на спекулациите, които се оказаха неверни, че двамата ще сключат брак в събота в катедралата във Фуншал на остров Мадейра, откъдето е родом Роналдо.

До момента не бяха известни подробности за мястото на церемонията в Кашкайш или за това кои точно са присъствали, освен децата им.

През нощта уважаваният португалски вестник Jornal de Notícias публикува копие от свидетелството за брак, което показва, че церемонията се е състояла в огромното имение на Роналдо, построено специално за него, в престижния жилищен район Quinta da Marina.

Документът потвърждава и че на церемонията са присъствали много малко хора. Изглежда, че майката на Роналдо, която малко след това даде благословията си за съюза, публикувайки емотикон с форма на сърце под публикацията на сина си за сватбата, както и останалата част от семейството му, с изключение на децата му, не са били поканени.

В документа за брак са вписани пълното име на Кристиано, възрастта му – 41 години, мястото му на раждане, както и имената на родителите му, включително покойния му баща Жозе Диниш. Посочени са и същите лични данни на 32-годишната Джорджина, родена в аржентинската столица Буенос Айрес, като е записано пълното ѝ име – Джорджина Луиза Родригес Ернандес.

И двамата ще запазят фамилиите си след брака.

Свидетелството за брак е регистрирано под номер 1493 за тази година, но изглежда е вписано в службата в Порто, вместо в Кашкайш, където се е състояла сватбата.

Кристиано и Джорджина вече са се завърнали в Саудитска Арабия, където португалският национал играе за Ал Насър, преди началото на новия сезон.