Музикален десант за празника на София. Столицата става поп и рок

На 16 септември 2026 г. от 19:00 часа в Зала 1 на Националния дворец на културата ще се състои Гала концертът на ХVI Международен фестивал за поп и рок музика „София“ 2026 – едно от най-престижните и утвърдени музикални събития в културния календар на столицата.

Вече шестнадесет години фестивалът изпълнява своята мисия да открива, насърчава и популяризира новата българска песен. През годините той се превърна в авторитетна сцена за среща между композитори, поети, текстописци, аранжори и изпълнители, чието творчество създава съвременното лице на българската поп и рок музика.

Рок на празника на София

Провеждан традиционно в навечерието на празника на София – „Вяра, Надежда, Любов и майка им София, столицата отново ще се превърне в дом на новата българска музика. Фестивалът е неразделна част от културния живот на столицата и всяка година привлича публика, творци, представители на музикалната индустрия и медиите от цялата страна.

16 години мисия

По думите на директора на фестивала Пейо Пеев: „Шестнадесет години след първото издание нашата мисия остава непроменена – да даваме сцена на новата българска песен и да срещаме поколения творци и публика. Вярваме, че и тази година фестивалът ще бъде истински празник на българската музика и достойно събитие, посветено на Деня на София. Всяка нова песен, която звучи от сцената на фестивала, е принос към развитието на съвременната българска музикална култура и доказателство, че българската песен има своето настояще и своето бъдеще. Радвам се, че толкова много колеги очакват събитието с нетърпение, за да се срещнат отново в любимата Зала 1 на НДК“.

Гости са повечето ни звезди

В празничната Гала вечер на ХVI Международен фестивал за поп и рок музика „София“ 2026 участие ще вземат едни от най-обичаните имена на българската музикална сцена Маргарита Хранова, Петя Буюклиева, Нели Рангелова, Росица Ганева, Кристина Димитрова, Искрен Пецов, Илия Ангелов, Калки & Мартина, Мими Николова, Деян Неделчев, Антония Маркова, Стефан Митров, група „Спринт“, група „Медикус“, група „Конкурент“, група „Rock Session“, група „Майските Бръмбари“, дует „Мания“, Александра – АЛИ, Звезди Керемедчиев, Гергана Стоянова, Мирослав Найденов, Дует с кауза – Галя Георгиева и Атанас Лазаров, Сирма Стоянова.

Публиката ще има възможност да се наслади на изпълнения на утвърдени звезди и на нови авторски песни, които ще прозвучат за първи път пред широката публика.

Освен богатата концертна програма, зрителите ще станат свидетели и на финала на конкурса „Нова българска песен – София“ 2026 – най-очакваната част от фестивалната вечер, в която четиринадесет нови авторски произведения ще се състезават за отличията на Фестивалното жури, Журито на медиите и престижната награда „Песен на публиката“.

Музика с кауза

ХVI Международен фестивал за поп и рок музика „София“ 2026 за поредна година обединява силата на музиката с важна обществена мисия.

Фестивалът подкрепя националната информационна кампания „Да сверим биологичния си часовник навреме“ на Сдружение „Жени с кауза“, насочена към повишаване на информираността за репродуктивното здраве и значението на навременната профилактика.

Кампанията има за цел да насърчи младите хора да обърнат внимание на своето репродуктивно здраве и да вземат информирани решения навреме. Само няколко минути са достатъчни за едно изследване, което може да се превърне в първата решаваща стъпка към сбъдването на мечтата за собствено дете.

Организаторите вярват, че културата и изкуството не само вдъхновяват, но и носят обществена отговорност. Затова фестивалът продължава да подкрепя каузи с реално значение за хората и обществото.

Конкурс за нова българска песен - 2026

Една от най-вълнуващите части на фестивалната вечер ще бъде финалът на конкурса „Нова българска песен – София“ 2026.

След селекция, извършена от експертно жури, четиринадесет нови български авторски песни достигнаха до финалния етап на конкурса. Те ще се състезават за отличията на Фестивалното жури, Журито на медиите и за най-емоционалното отличие – Наградата „Песен на публиката“.

Всеки финалист представя ново авторско произведение, създадено специално за конкурса, което ще прозвучи премиерно пред публиката под съпровода на Фестивалния оркестър „София“, с ръководител Асен Драгнев, и ще се бори за признанието на професионалното жури, медиите и зрителите.