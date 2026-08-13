Джоли закова Пит: Той си остава същият

Последното разкритие на Брад Пит отново повдигна завесата около сложните му отношения с Анджелина Джоли. 62-годишният актьор сподели, че е прекъснал 7-годишното си въздържание и отново пие, макар и контролирано.

Новината изненада обществеността, но според сп. HOLA! и източници на Naughty But Nice, бившата му съпруга въобще не е изненадана.

„Анджелина знаеше, че това може да се случи, и отдавна се опитваше да предупреди околните“, твърди близък до актрисата.

Според него Джоли винаги е смятала, че трезвеността на Пит не лекува дълбоките му проблеми: „Тя не вярва в коренната му промяна. За нея Брад си остава същият, независимо от имиджа или въздържанието му.“