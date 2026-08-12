Роналдо сложи диамант за 10 милиона на пръста на Джорджина

Сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес в Кашкайш се състоя в тесен семеен кръг, като истинският фокус на събитието стана ослепителният пръстен на булката. В официалната снимка в Instagram, с която двойката съобщи за сватбата си в присъствието на петте им деца, веднага направи впечатление контрастът между класическите, семпли златни халки на младоженците и масивния, изключително ценен годежен пръстен на Джорджина. Бижуто, превърнало сватбената ѝ колекция в една от най-скъпите в света, отново открадна вниманието, както направи и точно една година по-рано, когато тя обяви годежа им с думите: „Да, така е. В този и във всичките ми животи.“

Внушителният размер на диаманта веднага предизвика поредица от анализи от световни експерти по бижута, които се опитват да разгадаят неговите специфики и стойност. Централно място в дизайна заема мощен овален диамант, чиято удължена форма подсилва визуалното въздействие и издължава пръста. Според Анна Уайтинг от Cushla Whiting, камъкът е над 25 карата, докато Моника Руджерино дава малко по-умерена оценка за над 15 карата. От двете страни на централния овал са разположени по един по-малък диамант от около карат - с овална или крушовидна шлифовка, които оформят перфектно балансиран дизайн от три камъка. Бижуто е изработено от платина или бяло злато със семпла двойна инкрустация, която повдига основния диамант и позволява на светлината да извлече максимален блясък от него.

Макар точният брой карати и цената да не са официално потвърдени, експертните оценки за стойността му са астрономически. Спекулациите за цената варират между 2 и 5 милиона щатски долара според Page Six Style, които допуснаха, че централният камък може да достигне до 30 карата. Други бижутери, разговаряли с ELLE Australia, смятат, че заради изключителната изработка, чистотата и мащаба на диаманта, пръстенът би могъл да струва над 10 милиона австралийски долара, а според Уайтинг стойността му дори би могла да достигне десетки милиони. Така, въпреки че самата сватба беше скромна, пръстенът на Джорджина Родригес за пореден път се утвърди като едно от най-скъпите и впечатляващи годежни бижута в света.