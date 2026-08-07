Край! Казаха истината за сватбата на Роналдо

Семейството на Кристиано Роналдо сложи край на спекулациите около сватбата му с Джорджина Родригес.

Според нова информация, разкрита от сестрите на футболиста - Катя и Елма Авейро, пред португалския водещ Адриано Силва, Роналдо няма да мине под венчилото нито този уикенд, нито до края на тази година.

Това категорично опровержение от близкия му кръг идва в отговор на поредица от слухове. Първоначално се тиражираше датата 1 август, а впоследствие - 8 август. Твърдеше се, че церемонията ще се проведе в катедралата във Фуншал (Мадейра). Освен реакцията на семейството, проверка на списание ¡Hola! потвърди, че в споменатата катедрала изобщо няма резервация на името на Кристиано или Джорджина.

Вместо да се подготвят за сватба, Роналдо и Джорджина прекарват времето си на лятна ваканция на яхта. Засега семейството потвърждава, че дългоочакваното събитие се отлага за неопределеното бъдеще.