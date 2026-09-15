Шокиращи разкрития за смъртта на Йоргос Мазонакис

Гръцката полиция е успяла разчете данните и да възстанови с точност начина на работа на апарата, използван при процедурата плазмафереза, на която е бил подложен певецът Йоргос Мазонакис преди смъртта си, съобщи говорителката на полицията Константия Димоглиду в ефира на гръцката обществена телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Разследващите са установили отделните етапи на процедурата и са изготвили доклад, който вече е предаден на следователя. Според Димоглиду данните потвърждават, че плазмаферезата - процедура за пречистване на кръвта, действително е била извършена, което се смята за ключов елемент от разследването.

По данни на ЕРТ апаратът е бил включен в 14:14 часа местно време, а самата процедура е започнала в 14:37 часа. Около 15:22 ч. тя е била прекъсната, а минута по-късно устройството е подало сигнал, свързан със загуба на жизнени показатели. Спешната помощ е била повикана в 16:23 часа, сочат данните.

Полицията продължава и анализа на мобилни телефони и компютри, иззети по случая. След прокурорско разрешение предстои да бъдат проверени и телефонните комуникации на замесените лица, за да се установи дали в критичния период лекарите са разговаряли помежду си, с други служители на кабинета или с трети лица, съобщава ЕРТ.

Разследващите проучват и снимка на Мазонакис, която е била изтрита от мобилен телефон, но впоследствие е възстановена. Проверява се кой я е направил, дали е била изпратена на друго лице и защо е била изтрита.

Обвинението срещу двамата задържани лекари от частния медицински кабинет в атинския квартал "Колонаки" беше преквалифицирано и утежнено до убийство при евентуален умисъл.

Мазонакис почина на 9 септември на 54-годишна възраст, след като беше откаран от частния медицински кабинет в Атина. Тогава властите съобщиха, че частният кабинет е имал разрешение за обща медицинска дейност, но не и необходимия лиценз за извършване на плазмафереза. Аутопсията не установи категорично причината за смъртта на певеца. Очакват се резултатите от токсикологичните и други изследвания.

Вчера Мазонакис беше погребан в родния си град Никея край Атина. Според ЕРТ за поклонението пред тялото на певеца, който беше изключително популярен в Гърция и в чужбина, са дошли повече от 20 хиляди души.