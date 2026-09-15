Абсурд: Холивудска легенда замени лекарите с изкуствен интелект

Холивудската легенда Хелън Мирън изненада с признанието, че при здравословни проблеми предпочита да се допитва до изкуствен интелект, вместо да посещава лекарски кабинет.

По време на Международния филмов фестивал в Торонто, където представи новия си филм A Talent for Murder, актрисата демонстрира пълно небрежност към симптомите си. „При мен е точно обратното на хипохондрия – просто игнорирам всичко“, пошегува се тя в интервю за Entertainment Weekly.

На въпрос от колегата си Алдън Еренрайк дали наистина избягва специалистите, Мирън бе категорична: „Напълно. Избягвам лекарите и засега това работи.“ Когато той сподели мечтата си да има личен лекар у дома, тя светкавично му предложи алтернатива: „Вече имаш такъв – нарича се изкуствен интелект. ИИ е просто невероятен!“

Обратът в позицията ѝ е неочакван, тъй като през 2024 г. Мирън публично се подигра с технологията. Тогава, по време на награждаването си от Американската филмотека, тя прочете прочувствена реч за любовта към киното, след което обяви, че текстът е генериран от ИИ, демонстративно скъса листа и го хвърли на сцената.

Темата за изкуствения интелект продължава да раздвоява Холивуд. Докато мнозина го виждат като заплаха, режисьорът Джордж Лукас бе сред първите, които признаха, че технологията неизбежно ще улесни киноиндустрията: „Никой не може да спре този процес.“