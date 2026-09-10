Холивудска звезда научава зловещата новина от радиото. Баща му е наемен убиец

Когато

е на 11 или 12 години, седи в кола и чака да го приберат от училище. Радиото работи.

Изведнъж чува име, което няма как да сбърка:

Чарлз Харелсън.

Говорят за процес за убийство.

Детето Уди замръзва.

„Няма как да има друг Чарлз В. Харелсън. Това е баща ми“, ще разкаже години по-късно.

Така едно момче научава по радиото, че почти отсъстващият му баща е свързан с убийства и по-късно ще стане известен като професионален наемен убиец.

Уди е роден през 1961 г. в Тексас. Баща му напуска семейството, когато е малък, а майка му Даян остава сама с тримата им синове. И въпреки всичко никога не ги настройва срещу него.

„Той не беше най-добрият съпруг. Нито най-добрият баща. Но тя никога не говореше лошо за него“, спомня си Уди.

А за Чарлз Харелсън тепърва ще пишат вестниците.

През 1982 г. той е осъден за убийството на федералния съдия Джон Ууд-младши, застрелян пред дома си в Сан Антонио. Според обвинението наркобосът Джими Чагра плаща 250 000 долара за убийството.

Чарлз получава две доживотни присъди.

А синът му?

Тук историята става още по-необикновена.

Вместо просто да зачеркне баща си, Уди години по-късно възстановява връзката с него. Плаща милиони за адвокати и опити за нов процес.

Не защото непременно вярва, че баща му е невинен.

А защото, както сам казва, е просто син, който се опитва да помогне на баща си.

Чарлз Харелсън никога повече не излиза на свобода. Умира в затвора през 2007 г.

Докато бащата прекарва живота си зад решетките, синът тръгва в напълно противоположна посока.

През 1985 г. Уди получава ролята на бармана Уди Бойд в Cheers. Тя го прави известен и му носи „Еми“. После идват десетките роли в големите филми.

Момчето, което научава по радиото кой всъщност е баща му, се превръща в една от най-разпознаваемите звезди на Холивуд.

Но животът му пази и още един почти невероятен обрат.

Години по-късно майката на Матю Макконъхи признава, че е „познавала“ Чарлз Харелсън преди раждането на Матю.

Начинът, по който го казва, кара всички да започнат да смятат датите.

И така Уди Харелсън и Матю Макконъхи стигат дотам публично да обсъждат възможността да са биологични братя по бащина линия.

Доказателство за това и до днес няма.

Иронията е почти литературна. Бащата остава в американската криминална история като осъден убиец на федерален съдия. А синът — в историята на киното.

И може би най-силното в живота на Уди Харелсън е не това, че е успял да избяга от фамилията си.

А че е отказал тя да реши кой ще бъде той.

А дали някога ще се осмели да изиграе собствения си живот?

Материал за филм очевидно има. И вероятно някой ден ще бъде заснет.