Матю Макконъхи и Уди Харелсън се появиха с неочакван аксесоар: собствените си лица
Двамата актьори се пошегуваха един с друг, докато представяха новия си сериал „Brothers“ в Ню Йорк
Следете всички новини, анализи и коментари за Уди Харелсън. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Двамата актьори се пошегуваха един с друг, докато представяха новия си сериал „Brothers“ в Ню Йорк
Харчи стотици хиляди, за да го изкара от затвора
Уди Харелсън и Матю Макконъхи играят себе си в сериал, вдъхновен от реално подозрение за общ баща
Продължението се очаква през октомври догодина
Дженифър Лоурънс едва не погинала, след като се задавила с хапче, но колегата й Уди Харелсън я спасил, демонстрирайки бърза реакция. Инцидентът стана...