Бебешка радост за Натали Портман. Звездата пази голямата тайна

Натали Портман отново е майка. 45-годишната холивудска звезда и носителка на „Оскар“ е родила третото си дете в парижка болница в края на миналия месец, съобщават медии, позовавайки се на близки до семейството. Баща на бебето е настоящият й партньор - френският продуцент Танги Дестабъл. Двамата обаче засега пазят почти всичко около новороденото в пълна тайна.

Нито име, нито пол - засега нищо не издават

Новината бързо обиколи световните медии, но Портман и Дестабъл явно нямат намерение веднага да отварят вратата към личния си живот. Не са обявени нито името, нито полът на бебето.

Така около новото попълнение в семейството вече се натрупа истинска звездна мистерия, а почитателите на актрисата очакват първата официална информация от двойката.

Трето дете за Натали Портман

Актрисата вече е майка на две по-големи деца - Алеф, който е на 15 години, и 9-годишната Амалия. Те са от предишния й брак с френския хореограф и танцьор Бенжамен Милпие.

Сега Портман започва нова семейна глава с Танги Дестабъл, с когото посрещна третото си дете.

Бременността беше разкрита през април

Портман и Дестабъл обявиха, че очакват дете през април тази година в интервю за „Харпърс Базар“. Няколко месеца по-късно бебето вече е на бял свят, но двойката очевидно предпочита първите му дни да останат далеч от публичността.

Засега Натали Портман не е публикувала снимка на детето и не е съобщила други подробности около раждането.