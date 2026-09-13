Бебешка радост за Натали Портман. Звездата пази голямата тайна
Полът и името на новороденото още не са разкрити, а феновете чакат първи подробности
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Полът и името на новороденото още не са разкрити, а феновете чакат първи подробности
Те по-често преминават през финансови затруднения
Нуждае се от специализирано лечение в столицата
Те помагат да се възстанови вярата в човечеството
Месецът, в който сте родени, може също да влияе върху начина, по който късметът идва при вас
Те са с най-силна интуиция и „свръхчувствителност“
Древните знания са им помагали във всяка житейска ситуация още от раждането
Някои хора са предопределени да изградят невероятно силни връзки, които траят цял живот
Нумерологията свързва рождените дати с предприемаческия потенциал
Тяхната аура действа като духовна бариера срещу завист, измама и негативни намерения
Те идват на света с мисия да разкрият по-висша цел
Рожденият ви ден може да разкрие кой сте били в минал живот
Подобен дар изисква самочувствие
Те се отличават със страстта си към живота и вътрешното си призвание
Те имат способността да виждат света по-дълбоко от повечето хора
Вътрешната им енергия им помага да постигнат успех и да повлияят на света около тях
Такива хора могат да възприемат информация или неща, които са недостъпни за другите
Тяхното присъствие може да озари дори най-мрачния ден
Тяхната енергия излъчва спокойствие, топлина и интуитивна доброта
Логиката и интуицията са комбинация, която открива необичайни възможности