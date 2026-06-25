17-годишна родилка беше транспортирана с медицински хеликоптер

17-годишно момиче, родило в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана, е транспортирано по спешност с медицински хеликоптер до специализирана клиника в София заради тежки усложнения след раждането.

Това съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Тони Тодоров.

По думите му младата майка е развила увредена бъбречна функция и състоянието ѝ е тежко, поради което се налага специализирано лечение в столицата.

Транспортирането е извършено с въздушната линейка, която осигурява бързо прехвърляне на пациенти в критично състояние до високоспециализирани болници.

Д-р Тодоров уточни, че от началото на 2026 година това е петият случай, при който пациент от държавната болница в Монтана е превозен по въздух до лечебно заведение в София.

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