Рекорден брой случаи на морбили в САЩ
Причината е по-ниският брой на ваксинираните
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Причината е по-ниският брой на ваксинираните
Проговориха още две жени
Разкрасителната процедура може да се прави само от медицински лица
Медиците се сблъскват с подобен случай за първи път
Въпреки че има по-рискови хора, всички трябва да се предпазват, защото грипът е като руска рулетка
Засилват мерките за сигурност в Словакия
Някои от усложненията могат да бъдат животозастрашаващи, предупреждават медици
Усложненията от грипа могат да доведат до опасни последици за майката и бебето
Гнойните ангини могат да са много опасни
Ето какво е най-честото усложнение
Бившият вицепремиер не е починал от коронавирус
Трябва да даде на тялото един месец да се възстанови без натоварвания, за да се елиминират всички рискове
Болки в мускулите, умора и психически проблеми
Между тях има връзка, твърди имунолог
Приемът на имуностимулатори и хранителни добавки като профилактика не е препоръчителен
Обезпокоителни са картините, които се виждат при контролните скенери на пациенти, оздравели след коронавирус.
До 5 милиона души в света получават усложнения от грип всяка година, сочат данните на СЗО
Това е сериозно състояние, което може да доведе до животозастрашаващи усложнения, предупреждава д-р Бисер Бонев
При съмнение за грип да не се самолекуваме
Две деца са в критично състояние след усложнения от грип. Те са настанени в интензивния сектор на добричката болница, съобщи бТВ. Децата, които са на...