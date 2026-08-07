Метод от нашите баби показва как най-добре да съхраняваме картофите у дома

Картофите остават свежи значително по-дълго, когато бъдат извадени от плътната найлонова торбичка и поставени на тъмно, прохладно и проветриво място. Старият метод с картонена кутия помага да се ограничи влагата, която ускорява омекването, покълването и появата на плесен. Разбира се не трябва да бъдат мити преди съхранение, а повредените екземпляри трябва да се отделят веднага. Обещанието, че купени от магазина картофи могат да издържат цяла година, обаче е силно преувеличено за обикновени домашни условия.

Според специалистите от Университета на Юта картофите издържат около една до две седмици при стайна температура и до два-три месеца на тъмно и студено място с добра циркулация на въздуха. Съхранение до 12 месеца е възможно при определени сортове и прецизно контролирани температура и влажност, каквито рядко могат да бъдат осигурени в домашен килер.

Картонената кутия заменя найлона

Първата стъпка след прибирането от магазина е картофите да бъдат извадени от плътната опаковка. Неотворените найлонови торбички могат да задържат прекалено много влага и да предизвикат конденз, който улеснява развитието на плесени и бактерии. Перфорирана торбичка или хартиен плик обаче позволяват движение на въздуха и могат да удължат свежестта.

Ако картофите са влажни, те трябва да се оставят да изсъхнат напълно. След това могат да се подредят в картонена кутия, като между отделните редове се постави хартия. Добре е картофите да не бъдат притискани плътно и кутията да има отвори за проветряване.

Съветът картофите да се покриват с градинска почва не присъства сред стандартните препоръки за домашно съхранение. Почвата може да внесе в кутията влага, микроорганизми или вредители, затова по-безопасният вариант е да се използва чиста и суха хартия.

Тъмнината е особено важна

Светлината води до позеленяване и може да увеличи количеството на естествените гликоалкалоиди в картофите. Силно позеленелите, сбръчкани или обилно покълнали картофи не трябва да се консумират, тъй като по-високите нива на тези вещества могат да причинят гадене, повръщане, болки в корема и диария.

Малките кълнове и ограничените зелени участъци трябва да бъдат изрязани щедро. Картофи с горчив вкус, силно покълване, меки петна или следи от гниене се изхвърлят, защото готвенето не намалява значително съдържанието на гликоалкалоиди.

Мястото определя колко дълго ще издържат

Най-подходящо е прохладно, тъмно и добре проветриво помещение. Кутията трябва да се проверява редовно, защото един загнил картоф може бързо да засегне останалите.

Картофите не бива да се мият предварително. Водата внася допълнителна влага и може да съкрати срока им на съхранение, затова се измиват непосредствено преди готвене.