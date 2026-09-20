Колко пъти можете да се подсушите с една кърпа? Отговорът ще ви изненада

Взимаме душ, подсушаваме се и почти автоматично оставяме кърпата да виси до следващия път. Точно тук обаче се крие една от най-честите грешки в банята. Влажната материя задържа вода, мъртви кожни клетки и микроорганизми, а топлата и често лошо проветрена среда в помещението може да забави изсъхването й. Според Rmf24 една и съща кърпа е разумно да се използва най-много около три пъти, преди да бъде изпрана.

Чистото тяло не означава чиста кърпа

Логиката изглежда проста - току-що сме се изкъпали, следователно и кърпата би трябвало да остава почти чиста. На практика обаче при подсушаването върху нея попадат остатъци от мъртви кожни клетки, естествени кожни мазнини и микроорганизми.

Когато материята остане влажна дълго време, тези остатъци създават още по-благоприятни условия за размножаване на бактерии. Затова най-важното правило след всяка употреба е кърпата да бъде разтворена и оставена да изсъхне напълно, а не сгъната или натъпкана на влажно място.

Колко често трябва да я перем

При нормална ежедневна употреба кърпите е добре да влизат в пералнята поне два пъти седмично. Ако обаче у дома има вирусна инфекция, кожно заболяване или някой редовно посещава басейн, препоръката е за още по-честа смяна - дори ежедневно.

Причината е проста: повторното използване на една и съща влажна кърпа дава допълнителен път за разпространение на бактерии, гъбички и вируси. Като пример авторите посочват Staphylococcus aureus, който може да попадне върху текстила и да се задържи там.

Не споделяйте кърпата дори с близък човек

Още едно правило, което често се подценява, е всеки член на семейството да има собствена кърпа. Споделянето й увеличава вероятността микроорганизми от кожата на един човек да бъдат пренесени върху друг.

Това важи особено при раздразнения, гъбични инфекции, възпаления или вирусно заболяване. Дори когато човек изглежда напълно здрав, личната кърпа остава най-хигиеничният вариант.

Мокра кърпа не се хвърля директно в коша

И тук има уловка. Ако влажната кърпа бъде натъпкана направо в коша за пране и остане там дни наред, тя може да придобие неприятна миризма и да създаде още по-добри условия за микроорганизми.

По-разумно е първо да бъде оставена да изсъхне, а след това да се сложи при останалото пране. Не е добра идея и пералнята да се претъпква с твърде много тежки кърпи, защото така водата и препаратът не могат да преминават достатъчно добре през тъканите.

Миризмата е знак, който не бива да пренебрегвате

Ако кърпата започне да мирише дори леко на влага, няма смисъл да чакате „още едно използване“. Това вече е ясен сигнал, че трябва да бъде изпрана и добре изсушена.

Същото важи и ако материята остава постоянно влажна между две къпания. Понякога проблемът не е в честотата на прането, а в самата баня - недостатъчна вентилация, прекалено близко окачени кърпи или липса на място, където въздухът да циркулира.

Най-простото правило е и най-полезното

Кърпата не е чиста просто защото я използваме върху чисто тяло. Ако искаме да избегнем неприятни миризми, раздразнения и натрупване на микроорганизми, трябва да й дадем възможност да изсъхне добре след всяко използване и да я перем редовно.

Практичният ориентир е лесен за запомняне - около три използвания, след което в пералнята. А при болест, кожен проблем или басейн - чиста кърпа всеки ден.