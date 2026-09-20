Следващата гореща дестинация: Строят европейската Калифорния

Един от най-влиятелните юристи в британската столица насочва капитала си към португалското крайбрежие. Нийл Сачдев, глобален заместник-председател на престижната международна кантора Paul Weiss и ръководител на лондонския ѝ клон, е сред основните инвеститори зад новия луксозен жилищен проект Laranjeiras в португалския регион Алгарве. Според него областта разполага с потенциал да се превърне в европейския еквивалент на слънчева Калифорния, съобщава Financial Times.

Проектът е разположен в живописния район Санта Барбара де Нексе, в непосредствена близост до град Фаро.

От портокалова горичка до луксозен комплекс за милиони

Историята на Laranjeiras (в превод от португалски - „Портокалови дървета“) започва през 2022 г. Тогава дългогодишен бизнес партньор и съсед на Сачдев открива изоставена портокалова градина с огромен потенциал за застрояване. След лично посещение на място, британският адвокат решава да се включи в начинанието. Теренът е придобит за 1,5 милиона евро.

Към днешна дата личният ваканционен дом на Сачдев вече е напълно завършен, а още 10 луксозни имота се намират в различен етап на изграждане. Проектът предвижда къщите да се предлагат както за продажба, така и за отдаване под наем, а пълното завършване на комплекса е планирано за 2028 г.

Всяка от сградите ще разполага с площ между 465 и 557 кв. м и индивидуален плувен басейн. По думите на Сачдев, пазарната оценка на всеки от имотите през тази година вече надхвърля 3 милиона евро.

Семпъл дизайн с елементи на висша мода

Собственият имот на юридическия магнат е разположен на четири етажа и демонстрира концепцията за начин на живот, която комплексът цели да предложи. Сградата разполага с частна фитнес зала и 25-метров плувен басейн, проектиран специално за Сачдев, който е запален плувец.

Интериорът залага на изчистена естетика с бели стени и масивни дървени мебели, съчетана с висок клас акценти - включително дизайнерски уреди за кухнята от Dolce & Gabbana и съвременна вградена озвучителна система.

Проектът се реализира с активното участие на местната общност. Архитектурата, строителството и интериорният дизайн са поверени на португалски специалисти. Сачдев изрази високото си оценяване за местния талант и подчерта позитивното си отношение към отворената политика на Португалия спрямо чуждестранните инвестиции. За разлика от пасивните инвеститори, британският адвокат следи отблизо развойните дейности, докато неговият бизнес партньор вече се е установил за постоянно в комплекса и контролира строителния процес на терен.

Защо Алгарве и какви са паралелите с Калифорния?

Основното предимство на Санта Барбара де Нексе е умелото съчетание между спокойна селска атмосфера и бърз достъп до ключова инфраструктура - летището във Фаро, крайбрежната ивица и водещите курорти на Алгарве.

Привлекателността на региона за международни купувачи се увеличава и от новите транспортни връзки, сред които е сезонният директен полет на United Airlines между Ню Йорк и Фаро. Според Сачдев именно мекият климат, фокусът върху живота на открито и растящият глобален интерес са факторите, които правят паралела с Калифорния толкова точен.

Инвестиционен усет, доказан във времето

Нийл Сачдев е добре познато име във финансовите и юридически среди на Лондон. През 2023 г. той премина от Kirkland & Ellis в американската кантора Paul Weiss, където за кратко време ръководи мащабно разширение - лондонският екип на фирмата нарасна от едва 15 до близо 275 адвокати.

Успехът в сектора на недвижимите имоти също не е нов за него. Преди години той и същият му бизнес партньор инвестират съвместно в лондонския квартал Хакни - период, в който районът все още предстои да се превърне в една от най-желаните и скъпи локации в британската столица.