Полша става ключов туристически пазар. България цели 800 000 гости годишно

България си поставя амбициозна цел - до 2029 г. страната да привлича по 800 000 полски туристи годишно. Полша вече е един от стратегическите пазари за българския туризъм, а Министерството на туризма иска добрите резултати да бъдат превърнати в трайни бизнес партньорства и повече пътувания извън традиционния летен сезон. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров преди първия Туристически бизнес форум на Полската туристическа камара, който ще се проведе в България.

Полша вече е стратегически пазар

„Полша е стратегически пазар за българския туризъм и искаме да превърнем добрите резултати в конкретни партньорства“, заяви Илин Димитров.

Според него потенциалът е далеч по-голям от традиционната лятна почивка по Черноморието. България може да привлича полски гости с културен, СПА, винен, гастрономически, градски, природен и събитиен туризъм през цялата година.

Именно разширяването на предлагането извън морските курорти е една от основните задачи пред туристическата политика. Целта е полските посетители не просто да стават повече, а да идват през различни сезони и да откриват повече региони на страната.

Слънчев бряг събира туристическия бизнес на двете държави

На 15 септември Слънчев бряг ще бъде домакин на Туристическия бизнес форум на Полската туристическа камара. За първи път подобно събитие се организира в България.

Форумът се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и по инициатива на Асоциацията на инкаминг агенциите, хотел „Мелиа Слънчев бряг“ и „Фрапорт“. В него ще участват представители на туристическия бизнес, институциите и медиите от България и Полша.

Фокусът ще бъде поставен върху подготовката за сезон 2027 и върху възможностите туристическият обмен между двете страни да излезе от рамките на няколкото силни летни месеца.

България подобрява позициите си на полския пазар

През 2026 г. България отчита сериозно подобрение при организираните пътувания от Полша. Делът й се увеличава от 5,5% на 6,9%, а при динамичното пакетиране достига 7,5%, което нарежда страната ни на пето място.

Точно върху този растеж Министерството на туризма иска да надгради през следващите години. Поставената цел е до 2029 г. броят на полските туристи в България да достигне 800 000 годишно.

Амбицията обаче не е само за количествен ръст. Държавата ще насърчава по-устойчив модел, при който туристите идват през цялата година и търсят различни продукти - от морето и планината до балнеологията, културата, виното и местната кухня.

Бизнесът ще договаря сезон 2027

Един от най-практичните елементи на форума ще бъдат директните B2B срещи между български хотелиери и доставчици на туристически услуги и полски туроператори и туристически агенции.

Целта е още отсега да бъдат разработвани конкретни продукти и партньорства за сезон 2027, включително нови пакети и програми, които да представят България не само като морска дестинация.

Участниците ще обсъдят и тенденциите при пътуванията на полските граждани, туристическия потенциал на двете страни, възможностите за културен туризъм у нас, както и гаранционните механизми в туристическия сектор в Полша.

Интерес и към опита с Michelin

В програмата е включена и презентация за полския опит с Michelin - тема, която придобива все по-голямо значение за страните, опитващи се да превърнат гастрономията в самостоятелен туристически продукт.

За България това е особено важно, тъй като храната, винопроизводството и регионалните кулинарни традиции постепенно се превръщат в част от по-широката стратегия за привличане на платежоспособни туристи и за удължаване на сезона.

Форумът в Слънчев бряг трябва да даде именно практическото продължение на добрата статистика. Посланието на Илин Димитров е, че България вече има стабилни позиции на полския пазар, но следващата крачка е те да бъдат превърнати в конкретен бизнес - повече полски туристи, повече директни партньорства и повече пътувания към България през всички сезони.